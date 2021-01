Svenske talangen borta – då lyfts landsmannen upp

Adam Boqvist tvingas sitta i Coronakarantän och missar ett par veckors spel.

Då kommer Chicago Blackhawks i stället att lyfta upp Lucas Carlsson som kommer få göra sina första NHL-matcher den här säsongen.

Chicago Blackhawks tvingas göra ett par förändringar efter helgens dubbelmöte mot Detroit Red Wings.

Både Alex DeBrincat och Adam Boqvist har nämligen placerats i Coronakarantän och förväntas att missa ungefär två veckors spel innan de kan återvända till laget igen.

20-årige backen Boqvist draftades av Blackhawks som åttonde spelare 2018 och lyftes upp till NHL-laget i fjol då han fick spela 41 matcher i Chicago.

Den här säsongen har det blivit tre assist på sex matcher hittills för Hedmoraprodukten.

Colliton says DeBrincat and Boqvist will miss two weeks and then "go from there." Carlsson and Highmore draw in. Malcolm Subban gets the start.