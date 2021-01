Spelar igen – efter 650 dagar

Den 2 april 2019 spelade Nolan Patrick sin senaste NHL-match då Philadelphia Flyers förlorade med 6-2 mot Dallas Stars.

Därefter drabbades den unge centern av migränproblem som höll honom borta från spel under hela förra säsongen.

När Philadelphia Flyers i natt tar emot Pittsburgh Penguins i premiärmatchen av säsongen 2021 kommer Patrick att finnas med i laguppställningen för Flyers. Det blir därmed hans första match på 650 dagar.

Tonight will be Nolan Patrick's first NHL game in over 650 days.



Stick tap to him for his stick-to-itiveness and persistence.



Only 22 years old.