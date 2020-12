Skellefteås drag: Lånar in NHL-meriterad back

Tidigare i veckan landade Skellefteå AIK drömvärvningen i Melker Karlsson. Nu fortsätter västerbottningarna att förstärka spelartruppen inför den andra halvan av SHL:s grundserie.

Sent under fredagskvällen stod det klart att Skellefteå lånar in den NHL-meriterade backen Roland McKeown från Carolina Hurricanes organisation.

– Roland hade en bra säsong i AHL den gångna säsongen och det är viktigt att han kommer tillbaka till isen och får fortsätta sin utveckling. Att spela i Sverige är en bra möjlighet för honom att göra just det, säger Hurricanes general manager Don Waddell till klubbens hemsida.

24-årige McKeown har tio NHL-matcher med Hurricanes på meritlistan och var lagkapten för klubbens farmarlag Charlotte Checkers den gångna säsongen. I landslagssammanhang har den högerfattade backen spelat två U18-VM (2013 och 2014) samt en del av det kanadensiska JVM-landslaget 2016.

TV: 17-årige Ludwig Persson har tagit plats i Frölunda

Matchrapporter: Rögle svårslaget på hemmaplan – nu åtta raka segrar hemma Skellefteå tog bonuspoängen hemma mot Brynäs Färjestad starkast i straffläggningen – vann hemma mot Skellefteå