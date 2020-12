Hjärtfel stoppar Henrik Lundqvist

Henrik Lundqvists karriär är i fara. I ett meddelande publicerat på sociala medier i kväll meddelar den 38-årige målvaktslegendaren att ett hjärtfel tvingar honom att en paus på obestämd tid.

– Risken med att spela innan mitt problem har åtgärdats är för stor, skriver Lundqvist på Twitter.

Efter 15 år i New York Rangers skrev Henrik Lundqvist i oktober under ett ettårskontrakt med Washington Capitals. Detta i jakt på en sista chans att vinna Stanley Cup.

Men nu är frågan om det över huvud taget blir mer spel för veteranen.

Under torsdagskvällen postade Lundqvist ett inlägg på sociala medier där han skriver att han inte kommer att kunna kliva på isen med Capitals inför den stundande säsongen.

"Efter många veckor av samtal och konversationer med specialister runt om i landet har det fastställts att jag har ett hjärtfel som stoppar mig från att spela. Tillsammans har vi bestämt att risken med att spela innan mitt problem har åtgärdats är för stor. Därför kommer jag att använda de närmaste månaderna till att fundera ut hur jag ska gå vidare", skriver svensken.

Henrik Lundqvist meddelar också att han kommer att tillbringa de närmaste veckorna med sin familj och ska därefter kommunicera ut vad framtiden har att erbjuda.

Some tough news I need to share with you all.. pic.twitter.com/y7ZtAoo39Q