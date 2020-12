Alexander Steen tvingas avsluta karriären

Efter 1 018 NHL-matcher säger kroppen i från. Alexander Steen tvingas avsluta sin karriär vid 36 års ålder – trots ett år kvar på kontraktet med St. Louis Blues. Ryggen håller inte längre för spel.

– Det här har varit en emotionell process, säger Steen i ett uttalande på Blues webbsida.

Han debuterade i NHL för Toronto Maple Leafs redan 2005. Sedan dess har Alexander Steen spelat 15 säsonger i världens bästa hockeyliga.

Men nu är det färdigspelat.

Via St. Louis Blues webbsida meddelar 36-åringen att han inte längre kan fortsätta. En svårartad ryggskada stoppar honom från vidare spel i NHL.

– Det här har varit en emotionell process. Men när jag nu ser tillbaka på mina år i hockeyn skulle jag vilja tacka vår organisation, vår stad, våra fans och mina lagkamrater för jag är så väldigt stolt över alla lag jag har fått vara en del av, säger Steen i ett uttalande.

Alexander Steen draftades av Toronto Maple Leafs som 24:e spelare i första rundan 2002. Efter spel med både Frölunda och Modo i elitserien, och ett SM-guld 2003, flyttade han 2005 över till Kanada och Toronto. Där blev han kvar i drygt tre säsonger innan han i november 2008 trejdades till St. Louis Blues tillsammans med backen Carlo Colaiacovo i utbyte för forwarden Lee Stempniak.

Steen blev sedan Blues trogen karriären igenom.

Han blev snabbt en av lagets viktigaste spelare och hade flera starka offensiva säsonger. Fyra gånger om sköt han 20 mål eller fler under en säsong och en gång satte han personbästa 33 mål (2013/14).

Den största framgången kom dock sommaren 2019 då han var med om att föra St. Louis Blues till klubbens första Stanley Cup-seger. Detta efter 4–3 i matcher mot Boston Bruins.

Totalt blev det 1 018 NHL-matcher, 245 mål och 622 poäng för Steen.

I landslaget hann det bli ett OS-silver med Tre Kronor i Sotji 2014.

Eftersom han har ett år kvar på kontraktet med Blues kommer han att sättas upp på skadelistan. Hans lön kommer fortfarande att ligga mot Blues lönetak.

THANK YOU, STEENER!

Enjoy a look back at Alexander Steen's incredible career that spanned 15 seasons, including 12 with the Blues. https://t.co/dd7axRNxno #stlblues pic.twitter.com/YBKFgnAoWj