Återvänder till Los Angeles - efter JVM: "Det är tanken"

Han är en av de mer rutinerade spelarna i Juniorkronornas VM-trupp - och har redan samlat på sig några NHL-matcher i ryggsäcken. I en intervju med hockeysverige.se berättar Tobias Björnfot om JVM-uppladdningen - och att han kommer göra ett försök att slå sig in i Los Angeles efter JVM:s slut.

– Det är tanken, bekräftar han.

Säsongen 2019/20 gjorde Tobias Björnfot NHL-debut endast 18 år gammal. Totalt gjorde backen från Upplands-Väsby norr om Stockholm tre NHL-matcher under senaste säsongen. Den här säsongen inledde dock Björnfot i Djurgården där hans spelblandat och gett en del. På 15 matcher har det blivit ett mål och totalt tre poäng. Nu ses han som en av Junior VM-lagets viktigaste spelare.



Tobias Björnfot har nästan alltid setts som en naturlig ledare. Han var också kapten för det U18-landslag som vann VM-guld 2019. Under senaste säsongen fick han utveckla och lära ytterligare i sitt ledarskap och som hockeyspelare då han under största delen av säsongen var en av Ontario Reigns ledande spelare i AHL.

- NHL-laget och AHL-laget jobbade nära varandra. Det jag framförallt utvecklat är spelet på den lilla rinken och defensiva spelet, men också det offensiva. På så vis har det varit en bra tid där berättar Tobias Bjönfot för hockeysverige.se.

"TRIVS MED DET LEDARSKAPET"

Coach för Ontario var Mike Stothers som tidigare varit assisterande NHL-coach i Philadelphia och Atlanta.

- Han är lite mer traditionell, gammaldags, och vill få ut max av alla spelare. Han var bra på det. Det var ändå en stor skillnad att komma in i det amerikanska ledarskapet. Stothers var headcoach, men sedan hade jag Chris Hajt som back-coach. Han var i Buffalo säsongen innan och är riktigt duktig, en detaljnörd som hjälpte mig mycket.

- Ledarskapet där handlar om att få ut max av allt och lite annorlunda jämfört med Sverige. Jag trivs med det ledarskapet och eftersom jag själv spelade bättre då så tycker jag det har varit bra, säger Björnfot med ett lätt skratt.



Blir det samma dialog med coacherna i NHL och AHL som exempelvis med Robert Ohlsson i Djurgården?

- Om jag jämför med Robban så kanske jag inte haft lika mycket dialog med honom som med Stothers. Jag hade mer video på individnivå med både backcoachen och headcoachen. På vis blir det lite skillnad, men det är inte så stor skillnad ändå.

Tobias Björnfot i Los Angeles-tröjan.Foto: Candice Ward-USA TODAY Sports

Björnfot gjorde tre matcher i NHL för Los Angeles under senaste säsongen, något som givetvis har kommit att betyda mycket för hans självförtroende.

- Det var såklart lärorikt och någonting jag vill göra om. Att spela där en dag är vad jag strävar efter. Det är bara att jobba på så kanske jag hamnar där igen.



Hur var det då att kliva tillbaka till SHL som du gjorde inför den här säsongen?

- I början kom jag in med ett bra självförtroende. Under träningsmatcherna och i början av säsongen tyckte jag att jag spelade en bra hockey.

- Ju längre säsongen gick kände jag att jag kanske inte hade vant mig riktigt vid den stora rinken och detaljer i egen zon ännu. Lite sådana grejer kunde jag känna, men annars tycker jag att det fungerat bra.

Hur har du upplevt din egen säsong i Djurgården?

- Kanske lite upp och ner. Jag tycker att jag ändå spelat stabilt, men kanske inte fått ut max av mig själv offensivt och i spelet med puck. Annars har det varit helt okej.

BERÄTTAR OM PETNINGEN

Los Angeles-backen blev även bänkad några matcher av coachen Robert Ohlsson.

- Ja, i två matcher. Just då spelade jag inte powerplay eller något sådant. Det var en eller två backar som spelade bättre än jag i den rollen jag hade. Jag fick träna på själv och spelade bättre efter det att jag kommit tillbaka.



Blev det här ett mentalt ”wake up-call” för dig?

- Ja, exakt. Ibland spelar man bara matcher, men det händer inte så mycket utan man står bara och stampar. Då kan det vara bra och ge en positiv effekt att hamna vid sidan av.



Du är nu i en JVM-bubbla, vilka förväntningar har du på att leva det här livet en tid framöver?

- Jag kom inte in i det med några förväntningar alls. Vi får ta det dag för dag som det kommer. Jag har TV-spel. Sedan finns det några filmer och serier som jag kan kolla på, man ”facetimar” och är med spelarna i laget. Det har funkat bra hittills, men vi får se hur det funkar några veckor framåt. Vi förbereder oss och försöker vara så isolerade vi kan.

Ni kommer spela i Edmonton utan publik och dessutom med kanadensiska domare…

- Det ska bli jättekul. Att spela i Kanada, det är alltid härligt med hockeyn där. Nu kommer det inte vara någon publik, men det kommer ändå vara samma känsla. Ett JVM är alltid ett JVM. Det kommer vara fart, fläkt och är något man vill spela.

Tobias Björnfot som kapten för U18-landslaget.Bildbyrån





ÅTERVÄNDER TILL LA-LA-LAND

Det har droppat av både spelare och ledare på grund av pandemin som råder i världen, hur ser du på era möjligheter att gå långt i turneringen?

- Många har hållit ihop sedan tidigare landslag och känner varandra bra. Det krävs ett hårt jobb av allihop. Vi måste göra det vi ska göra och att man får ut det bästa av varje individ. Vi har också spelare som kan avgöra matcher, men vi har även bra målvakter, backar och forwards. Jag tror att det kan bli något bra av det här.



Du var kapten för U18-landslaget i VM 2019, hur ser du nu på din roll i det här laget både på och vid sidan av isen?

- Jag och några av dom andra i laget har varit med i JVM tidigare så vi har lite erfarenhet. Nu är det ett speciellt JVM och mycket är nytt för oss också. Många av oss som varit med tidigare får då kanske hjälpa dom andra lite.



Om du får frågan att ha ett ”C” på bröstet under Junior-VM, tackar du ja då?

- Ja, det skulle jag göra.

JVM-turneringen blir av allt att döma inte det enda Tobias Björnfot kommer vara med om i Nordamerika den här säsongen.

Efter Junior-VM, åker du till Los Angeles då?

- Ja, det är tanken, avslutar Tobias Björnfot.





