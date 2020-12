Svarar efter trejdryktena: ”Har hört mycket värre”

Max Pacioretty ryktas vara en av spelarna som Vegas vill offra för att skapa mer löneutrymme.

Stjärnan berörs dock inte av spekulationerna.

– Jag spelade i Montreal under tio år så det här är ingenting i jämförelse, säger Pacioretty till Las Vergas Review-Journal.

Vegas Golden Knights har ont om lönetaksutrymme och har därför ryktats vara intresserade av att göra sig av med stjärnan Max Pacioretty.

Nu svarar den 32-årige forwarden själv på uppgifterna och menar att inte berörs alltför mycket av spekulationerna.

– Jag spelade i Montreal under tio år så det här är ingenting i jämförelse. Jag har hört mycket värre, detta är ingenting, säger Pacioretty enligt Las Vegas Review Journal.

