"Hamburglar" klar för nygammal NHL-klubb

Minnesota Wild åker på ett bakslag inför den stundande NHL-säsongen.

Målvakten Alex Stalock har åkt på en överkroppsskada och kommer att vara otillgänglig för Wild på obestämd tid. De har därmed endast Cam Talbot kvar som NHL-målvakt när säsongen 2020/21 ska börja.

Lösningen blir därför att plocka in den tidigare succémålvakten Andrew Hammond på ett kontrakt över nästa säsong.

Hammond, som kallas för "Hamburglar", stod för en makalös säsong 2014/15 i Ottawa Senators. Då spelade han 24 matcher i NHL och vann 20 av dem. Han hade otroligt 94,1 i räddningsprocent och endast 1,79 insläppta mål per match vilket båda var toppnoteringar i ligan.

Därefter gick det dock snabbt utför för Hammond som fick färre och färre chanser i NHL. Förutom säsongen 2017/18 då han fick hoppa in mitt i slutspelet för Colorado Avalanche och stod för en riktigt fin insats har kanadensaren varit en AHL-målvakt.

Nu öppnas dock möjligheten för Andrew Hammond att få göra sina första framträdanden i världens bästa hockeyliga på flera år.

