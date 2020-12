Efter sex raka derbysegrar för Kiruna AIF lyckades Kiruna IF tillslut få stopp på sviten via 3-0 i Lombia ishall ikväll. Och det var egentligen aldrig något snack om saken.



Det var tredje gången gillt att få till ett Kirunaderby ikväll.



Säsongens första rivalmöte mellan Kiruna AIF och Kiruna IF skulle ha spelats redan i premiären, men flyttades i from förhoppning om att det skulle tillåtas lite mer publik på läktarna. Så blev det som bekant inte och när matchen sedan skulle spelas för några veckor sedan insjuknade IF i covid-19.



Men ikväll, på tredje försöket, blev det i alla fall derby och för Kiruna IF blev det dessutom tredje säsongen gillt.



Sedan Kiruna AIF tog steget upp i Hockeyettan har det ju varit två säsonger av idel förluster för IF. Det har kvittat hur derbymatcherna har sett ut, det har ändå alltid slutat med AIF-segrar. Sex raka i seriesammanhang fram till kvällens match.



Men den tredje säsongen kom slutligen trendbrottet. IF, som stod som bortalag den här kvällen, lyckades slutligen bryta förlustsviten och det var egentligen aldrig något snack.



Kiruna IF var betydligt mycket rappare än Kiruna AIF i både kropp och knopp i en match som annars saknade allt det där underhållningsvärdet som derbyn ska ha. Bitvis var det nästan så det var fler offside än passningar till rätt adress.



Det tände aldrig riktigt till, det var slarvigt och hafsigt och faktum är att AIF bara såg ut som det trötta bottenlag de varit den här hösten. Det såg segt och lojt och oengagerat ut. Trots att man ju hade en derbysvit på sex raka segrar över rivalen att försvara.



Kedjan med Oskar Fredriksson, Johan Ceder och Niklas Salo, spelare som varit lagets bärande under hösten, blixtrade förstås till med jämna mellanrum, men som helhet höll AIF långt ifrån godkänd klass.



De gånger de vaskade fram chanser såg Ludvig Christoffersson i Kiruna IF-kassen dessutom väldigt stabil ut. Lugn och stor och trygg motade han puckarna. Där har nog IF hittat sin etta.



Kiruna IF som fortfarande har en teoretisk chans att nå Allettan hade mer speed och stod för den finess som ändå bjöds. Målen av Felix Fjällkeborn, William Otter och Rihards Marenis var kliniska.



På torsdag möts rivalerna igen. Det är kul med snabba möten efter varandra. Men då vill i alla fall jag se betydligt mycket mer geist. Framförallt från AIF.



IF som har en betydligt bättre organisation kan tugga vidare på samma spår. Då är sannolikheten att de blir framgångsrika igen ganska stor.



* * *



Jag snackade kort med Tyresö/Hanvikens sportchef Mats Börjel under kvällen och han kunde meddela inte bara att laget är friskt igen och kommer återuppta matchandet under onsdagen utan att man dessutom landar en ganska skaplig förstärkning inför slutspurten.



Den minst sagt rutinerade backen Robin Jacobsson, som närmast kommer från AIK, kommer att ansluta till laget. Där får den lilla klubben in ett kraftpaket i jakten på att fixa en plats i Allettan.



Det blev bara två matcher för AIK i Hockeyallsvenskan den här säsongen, men kapaciteten är hög även om Jacobsson hunnit fylla 34.



* * *



Det verkar som att det har backats i alla fall en aning från kraven att med alla till buds stående medel försöka klämma in grundserien före nyårsafton.



Under kvällen hörde jag viskningar om att det har öppnats för spel åtminstone den 3 januari för att klubbarna med många släpande matcher ska få möjligheten att spela klart grundserierna. Kanske får de ännu fler dagar på sig.



Väldigt vettigt om det stämmer.

Matchrapporter: Fyra raka segrar för Kiruna IF – efter 3-0 mot Kiruna AIF Bodens HF besegrade Kiruna AIF och toppar nu tabellen Kiruna IF fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar