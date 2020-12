Konkurrerar med stjärnmålvakten: ”Tänker inte på vem som är etta”

Jhonas Enroth var tänkt att vara solkar förstemålvakt i Örebro den här säsongen.

Bredvid honom har dock norrmannen Jonas Arntzen spelat lysande och faktiskt varit bättre än stjärnmålvakten. För hockeysverige.se berättar han nu om konkurrenssituationen.

– Jag vet att Enroth är hungrig på att få spela mycket matcher så det gäller att jag kämpar på, säger Arntzen.

Under ett par säsonger var Jonas Arntzen tvåa bakom Tex Williamsson och Axel Brage i Leksand. Inför senaste säsongen bytte norrmannen klubb till Örebro. Där fick han spela nio matcher i SHL, men lånades ut en sväng till Almtuna i Hockeyallsvenskan. Inför säsongen 2020/21 fick han chansen att tävla mot Jhonas Enroth om en plats i Örebro och som han gjort det. Så här långt har det blivit åtta matcher och imponerande 92.95 i räddningsprocent. Bara Viktor Fasth med sina 92.98 har inlett SHL starkare den här säsongen.

Jonas Rundseen Arntzen, ja han heter faktiskt så, kommer från Lillehammer, en klassisk svenskklubb där spelare så som bland andra Ronny Reichenberg och Mattias Andersson spelat. Båda har dessutom spelat för Leksand, alltså samma klubb där Arntzen inledde sin karriär i Sverige.



– Jag hade inte pratat så jättemycket med dom två om att spela i Sverige. När diskussionerna började komma upp snackade dom varmt om att jag skulle dra dit och testa, berättar 23-åringen för hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan var det inte dom som fick mig att välja att åka över till Leksand. Däremot berättade dom fina saker vilket gjorde det lättare för mig att välja eftersom jag då var ung och inte visste vad som väntade mig.

Är det en stor skillnad på målvaktsutbildningen i Sverige jämfört med den i Norge?

– Ja, så är det. Det är också anledningen till att det finns så många bra målvakter som det gör i Sverige. Mycket ligger i träning och all satsning som görs på både spelare och målvakter.

– Jag kände att om jag skulle ta nästa steg som målvakt behövde jag utmana mig själv och testa något nytt. Sedan kände jag att det var viktigt för mig att saker skulle följas upp varje dag från en målvaktstränare och att få testa på att träna och spela med några av världens bästa juniorer.

– SuperElit var ett jättestort steg upp och en jättenivå. Det här var något som fick mig att känna att det var smart att dra över.

”HAR INGET NEGATIVT ATT SÄGA OM LEKSAND”

Redan tidigt fick Jonas Arntzén Jonas Levén och Alexander Millner som målvaktstränare, två personer som betytt en hel del för norrmannen.



– ”Levvan” var målvaktstränare när jag kom över. Millner kom in lite senare, men jag har haft med honom att göra också och vi känner varandra väl.

– Framförallt var det ”Levvan” som jag hade under tiden i Leksand. Vi jobbade mycket med skridskoåkningen. Under mina två säsonger i juniorerna, jag gick i skola på distans, då hade jag och ”Levvan” lite extra tid på framförallt tisdagar och onsdagar när dom andra hade skola.

– Då var det fokus på just skridskoåkningen eftersom jag kände att det var den som jag var mest efter på. Positionsspel och att rädda pucken hade jag i mig, men jag kunde vara lite seg i vissa situationer så då jobbade vi mycket med det här runt stolparna och att stå så mycket man kan i varje situation. På så vis, om jag ser tillbaka, har jag fått med mig mycket från den tiden.

Efter att varit med och spelat upp Leksand till SHL säsongen 2018/19 lämnade han klubben för att i stället spela för Örebro.



– Jag har inget negativt att säga om Leksand. Det var en fantastisk tid och jag hade gärna stannat där.

– Det jag kände då vi spelade i Hockeyallsvenskan var, precis som alla målvakter gör, att jag ville spela mer.

– När vi sedan gått upp i SHL hade det såklart varit jätteroligt att fortsätta där, men det var inte överraskande att dom ville spela vidare med (Axel) Brage då han spelat så bra som han gjorde den säsongen och i slutspelet.

– Nu när vi spelade mot Leksand senast såg jag hur många kompisar jag har kvar där både i ledningen och laget.

Varför valde du just Örebro?

– Örebro hörde av sig. Det lät spännande och jag kände framförallt Christer (Olsson) sedan tidigare. Jag visste annars inte så jättemycket om klubben.

– Det var även hyfsat nära till Leksand så jag kunde hålla en bra kontakt med mina kompisar där. Dessutom är det inte så längt hem till Lillehammer heller. När det inte blev en fortsättning i Leksand och det öppnades en möjlighet i Örebro så ville jag ta den, testa och känna på SHL-hockeyn.

– Självklart är det alla målvakters dröm att få spela så högt upp som man kan. När då den möjligheten kom ville jag testa för att se hur det skulle gå.

Jonas Arntzen har utvecklats mycket efter flytten från Leksand till Örebro.Foto: Bildbyrån



Hur tycker du att det gick under din första säsong i Örebro?

– I matcherna jag spelade, förutom en match mot Brynäs där jag blev utbytt, tycker jag att det gick bra och jag visade att jag höll nivån.

– Sedan fick jag en del matcher i Almtuna också för att få spela lite mer. Det var bra och gjorde det lättare för mig att komma in i matcherna som jag gjorde.

– Skillnaden från förra säsongen till nu är att jag spelat mig till situationen där jag fått mer förtroende och fler matcher. Det gör att jag känner mig säkrare då jag är där ute.

LÄR SIG AV ATT KONKURRERA MED ENROTH

Jonas Arntzen har inlett säsongen med en hög nivå i sitt spel, vilket han också själv håller med om.



– Klart att jag är nöjd med hur inledningen har varit. Det kommer mycket av att jag, Enroth plus ”Hästen” (Kristoffer Eriksson), målvaktstränaren jobbat stenhårt. Inte bara nu under hockeysäsongen utan även under sommaren. Just den fysiska delen i träningen har gjort att jag känner mig starkare ute på isen.

– Samtidigt är det tidigt på säsongen. Jag har spelat åtta matcher och jag känner att det är bra att jag fått fler matcher. Jag vill såklart spela ännu mer så det gäller att komma till hallen varje dag och visa att jag ska få den chansen.

– Visst är jag nöjd med det jag presterat, men samtidigt måste jag vara ödmjuk och känna att jag hela tiden förbättrar mig.

Jhonas Enroth har under många år varit en världsmålvakt och är en person som den norska landslagsmålvakten ser upp till.



– Det har varit jättekul att träna med honom, men även Dominik (Furch) som jag hade förra säsongen. Jag har verkligen fått se hur eliten bland målvakter är.

– Alla vet att det är duktiga målvakten när dom spelar matcher, men det som fascinerar mest är hur dom är utanför isen eller på träningarna. Dom är så otroligt proffsiga i allt dom gör. Det är dom bitarna jag tar mest ifrån, förberedelserna innan matcher, träningar och allt vad det kan vara.

– Jag tror att det viktigt när man hamnar i en situation där man får spela med så duktiga målvakter eller spelare, att man försöker ta upp sakerna som gjort att dom har lyckats.

– Enroth är en målvakt som har haft en väldigt lång och bra karriär. Det är alla målvakters dröm att få ha en sådan karriär.

Jhonas & Jonas.Foto: Johan Bernström/Bildbyrån



Hur ser du på den tuffa konkurrenssituation mellan er där Jhonas Enroth kanske inte längre är en given etta?

– Som jag sa tidigare så vill jag alltid spela matcher, vilket han också vill. Jag och Enroth tävlar givetvis mot varandra på träningarna. Sedan är det också det här med att spelar man en match och gör det bra så vill man spela mer. Så känner vi båda.

– Jag har däremot inte tänkt så mycket på det här med vem som är etta och tvåa. Jag tänker mer att varje dag ska jag komma till träningarna och bevisa att jag spela en match till. Det gör han också.

– Att man kämpar om att vara förstamålvakt är inget jag tänker på. Givetvis är jag nöjd med att få spela en del matcher senare tid och visa att jag är en man kan lita på.

– Det är fortfarande tidigt och jag vet att Enroth är hungrig på att få spela mycket matcher så det gäller att jag kämpar på.

”VILL SJÄLVKLART SPELA VM”

Kontraktet med Örebro sträcker sig säsongen ut samtidigt som han den här säsongen börjar etablera sig i SHL, men några tankar framåt mot kommande säsongen har Arntzen ännu inte.



– Jag trivs superbra i Örebro, med ledarna, spelarna och själva föreningen. Hur jag ser på nästa säsong har jag egentligen inte tänkt på så mycket.

– Klart att jag vet att det är ett kontraktsår och jag vill såklart kämpa för att kunna visa upp mig inför nya kontrakt. Just nu vill jag bara ut, spela och göra det så bra jag kan. Då löser sig den biten av sig själv. Det är jag övertygad om.

Finns VM-spel med någonstans i bakhuvudet?

– Nu har det inte varit något landslag den här säsongen på grund av Coronan. Turneringen i november, som det var snack om, blev inte av.

– Jag har inte haft så mycket fokus på landslag hittills, men jag var med till VM som tredjemålvakt för några år sedan. Där fick jag se världens bästa spelare och självklart vill jag vara en målvakt som får möjligheten att spela mot dom. Det skulle vara jätteroligt.

– Det gäller att jag presterar och hela tiden blir bättre. Då kanske en sådan möjlighet öppnar sig och självklart vill alla spela VM, men vi får det när den tiden kommer.

