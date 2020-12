Leksandsforwarden kallas in till landslaget

Leksand spelar en match under det tilltänkta landslagsuppehållet, då man under morgondagen reser till Gävle för ett rivalmöte med Brynäs.

Dalalaget tvingas dock att klara sig utan sin finske forward Otto Paajanen i morgondagens match. Detta efter att han under måndagen kallats in till den finska landslagstruppen som ska spela Channel One Cup i Moskva i veckan.

Sedan tidigare saknar man också målvakten Janne Juvonen, som förra veckan togs ut i landslagstruppen.

Paajanen har sedan tidigare fem a-landskamper med Finland på meritlistan.

Otto Paajanen har kallats in till Finlands trupp till den kommande landslagsturneringen Channel One Cup som avgörs i Moskva 17-20 december. Paajanen och den sedan tidigare uttagne Janne Juvonen reste till landslagssamlingen under söndagen.#leksandsif pic.twitter.com/fl8Kjzmbpm — Leksands IF (@leksands_if) December 14, 2020

