Inget JVM-spel för tidigare draftettan

Det blir inget JVM-spel för 2019 års draftetta Jack Hughes. Amerikanen ska ha informerat lagledningen om att han väljer att satsa på att förbereda sig för NHL-säsongen i stället.

Osäkerheten kring NHL-säsongen gör att flera av världens bästa juniorer blir tillgängliga för spel i JVM i Edmonton senare i månaden.

I dag meddelade exempelvis Sveriges förbundskapten Tomas Montén att han får låna in backtrion Philip Broberg, Victor Söderström och Tobias Björnfot till årets turnering medan Kanada har gjort klart med 2019 års drafttrea Kirby Dach, som spelade ordinarie för Chicago Blackhawks i NHL i fjol.

En spelare som däremot inte kommer till JVM är New Jersey Devils center Jack Hughes.

19-åringen, vald som första spelare i draften 2019, uppges ha tackat nej till spel för USA i årets turnering. Detta trots att New Jersey gett honom grönt ljus att åka.

Hughes tog JVM-silver med USA i Vancouver 2019 efter en finalförlust mot Finland. På meritlistan har han även ett U18-VM-brons från turneringen i Örnsköldsvik och Umeå i fjol.

Under sin första NHL-säsong svarade han för sju mål och 21 poäng på 61 matcher.

Team USA has interest in adding Jack Hughes to its World Junior lineup. However, Devils GM, Tom Fitzgerald informed USA Hockey, Hughes will not be released. Meanwhile, the Leafs maintain If the NHL is back up Nick Robertson stays in Toronto...if not, he goes to Edmtn mid-Dec.