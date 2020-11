KLART: Tampa skriver kontrakt med stjärnbacken

Han var en de bästa spelarna som blev restricted free agent efter den senaste säsongen.

Nu har dock Michail Sergatjov kommit överens med Tampa Bay Lightning. Under onsdagskvällen meddelar nämligen "Bolts" att de har skrivit ett treårskontrakt värt 4,8 miljoner dollar per säsong med ryssen. Kontraktet är därmed totalt värt ungefär 122 miljoner kronor.

Sergatjov blir därmed den tredje bäst betalda backen i Tampa Bay då både Victor Hedman och Ryan McDonagh tjänar mer.

We have re-signed Mikhail Sergachev to a three-year contract worth $4.8-million AAV!



