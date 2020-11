Veteranen avslutar karriären – efter nio matcher i klubben

Aaron Gagnon anslöt till Modo inför säsongen. Men efter bara nio matcher och tre poäng väljer nu kanadensaren att avsluta karriären.

– Jag har tvingats inse att tiden är kommen, säger han till Modos hemsida.



När Modo presenterad en trippelvärvning i somras var Aaron Gagnon ett av namnen. Kanadensaren, med bland annat 38 NHL-matcher i bagaget, förväntades bli viktig för Modo med sin rutin men efter bara nio matcher har Gagnon valt att lämna klubben och istället avsluta karriären.

– Jag har tvingats inse att tiden är kommen när min kropp inte längre håller för spel på den nivå jag vill prestera. Samtidigt är det en kombination av det faktum att situationen ser ut som den gör i världen och att jag inte kunnat träffa min familj alls den senaste tiden. Jag vill inte skylla på någonting och är därför hellre uppriktig med mina känslor vilket har tagits emot väl av MODO, säger han till kubbens hemsida.

Modos sportchef, Fredrik Glader, har uppskattat Gagnons ärlighet och menar att det inte finns någon konflikt bakom uppbrottet.

– Han kom in i truppen med sitt lugn och med sin erfarenhet och har tillfört mycket till MODO Hockey under sin korta tid här. Han lämnar enbart positiva avtryck efter sig och vi respekterar hans beslut, samtidigt som vi givetvis tycker att det är tråkigt att han lämnar organisationen. Vi önskar honom all lycka till i framtiden, säger Glader.

