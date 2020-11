Garpenlöv efter förlusten:"Steg i rätt riktning"

Det blev en tung förlust för Tre Kronor under lördagen med 2–1. Trots att Anton Wedin prickade in ledningen sent i tredje perioden så kom ryssarna tillbaka och vann till slut i straffläggningen.

– Vi gjorde helt klart en bättre match än senast, säger Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv.

Ryssland skickade sitt juniorlandslag till Karjala Tournament. Men det räckte till slut för en vinst mot Tre Kronor som inte kom upp i högstanivån. Enligt Tre Kronor-bossen, Johan Garpenlöv var det dock ett steg framåt i rätt riktning.

– Om man ser på det vi hade pratat om sedan matchen mot Tjeckien så tycker jag att vi gjorde en betydligt bättre match nu. Vi skapade chanser och vann närkamperna, något vi inte gjorde mot Tjeckien. Det är målskyttet som inte sitter, säger Johan Garpenlöv efter matchen.

Vad är det du som tränare kan göra när målskyttet inte funkar?

– Det är en så pass kort turnering. Det jag kan göra är att gjuta mod i grabbarna och få dem att tänka skott före passning. Det går så pass fort där ute så det måste sitta naturligt.

Ni möter Rysslands juniorlandslag. Hur tänker ni kring det?

– Det kan vi inte tänka på alls. Jag ser hur matchbilden ser ut. Jag tycker att vi var det bättre laget, men återigen. Det handlar om att vinna och det gjorde vi inte i dag.

"Vi kan bara lära oss av det"

Anton Wedin stod för Tre Kronors mål, fint assisterad av Andreas Wingerli. Men det räckte alltså inte till. Med bara 1 minut och 11 sekunder kvar så kvitterade Ryssland genom Rodion Amirov.

– Vi gjorde ett felbeslut. Vi kan bara lära oss av det. Tyvärr fick vi betala ett högt pris för det, men det är sådant som händer. Vi lär oss hela tiden, säger Garpenlöv och fortsätter.



– Det var synd att Samuel Ersson inte fick hålla nollan. Han gjorde en riktigt bra match och förtjänade det.

Det var inte bara en förlust i kolumnen. Mattias Norlinder gick av efter en situation, som såg harmlös ut, i början av den tredje perioden. Han höll sig för sin högra axel, och spelade inte mer i matchen.

– Jag vet faktiskt inte hur det gick för honom, säger Johan Garpenlöv avslutningsvis.

