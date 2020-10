Förra årets RFA-klass, det vill säga spelare som blev restricted free agents efter säsongen, var något i hästväg. Spelare som Mitchell Marner, Brayden Point, Mikko Rantanen och Patrik Laine gick alla kontraktslösa under inledningen av fjolårshösten i väntan på sina nya kontrakt.

Årets RFA-klass är inte riktigt på samma nivå som fjolårets. Spelare likt Victor Olofsson, Max Domi och Sam Reinhart har tecknat nya kontrakt, men det finns fortfarande en hel del intressanta namn som fortfarande inte har skrivit nya avtal inför den kommande säsongen.

Här tar jag en lite närmare titt på fem utav dessa spelare, de spelare som i mina ögon är de mest intressanta, och kikar också på hur deras kommande avtal kan tänkas att se ut. Vi börjar med det hetaste namnet och jobbar oss sedan igenom de övriga.

Mathew Barzal, 23

New York Islanders-stjärnans entry level-kontrakt löpte ut efter säsongen och parterna har ännu inte kommit överens om ett nytt avtal. Barzal är utan tvekan den största stjärnan som går kontraktslös just nu, men till skillnad från de stora stjärnspelarna som äntrade marknaden den 9 oktober så tillhör Barzal fortfarande New York Islanders, då han är en restricted free agent.

Islanders och Barzal har inte direkt stressat fram ett nytt avtal, ett avtal som väntas blir rätt så saftigt. I början av oktober rapporterade Empire Sports att Islanders siktar på att säkra Barzals tjänster för drygt 7,5 miljoner dollar per säsong, medan Barzals läger så klart vill ha mer pengar än så.

Det är inte helt uteslutet att det kan bli ett så kallat "bro-kontrakt" för Barzal, vilket innebär att spelaren i fråga "bettar" på sig själv och skriver ett kortare, men billigare, kontrakt för att sedan hoppas på ett långt och dyrare kontrakt efter att bro-kontraktet löpt ut.

Den gångna säsongen stod Barzal för 60 poäng (19+41) på 68 matcher. Prisades med Calder Trophy säsongen 2017/18 efter att han noterades för hela 85 poäng på de 82 grundseriematcherna han spelade för Islanders.

Mathew Barzal.Foto: Icon Sportswire



Michail Sergatjov, 22

Stanley Cup-vinnaren från i höstas har vuxit ut till en topp fyra-back i Lightning sedan trejden från Montreal 2017 och har likt Barzal nu spelat färdigt på sitt entry level-kontrakt.

Sergatjov och Tampa Bay sitter i en lite jobbig sits just nu, då den regerande Stanley Cup-mästaren bara har 2,9 miljoner dollar upp till lönetaket för tillfället. Då har de förutom Sergajtov även Anthony Cirelli (som vi kommer till lite senare) och Erik Cernak att skriva nya kontrakt med.

En omöjlig ekvation, med andra ord. Lightning kommer att behöva göra trejder för att få plats med samtliga under lönetaket. Skulle 22-åringen skriva ett längre kontrakt med Lightning, säg uppemot en sex, sju år, skulle nog hans lönetaksträff vara uppe och snudda kring sex miljoner dollarsstrecket. Tar han ett bro-kontrakt sänks naturligtvis den lönetaksträffen, men då skjuter Lightning egentligen bara upp problemet till en senare tidpunkt.

Michail Sergatjov.Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports



Många blev nog lite förvånade när Columbus valde Pierre-Luc Dubois redan som tredje spelare i NHL-draften 2016, före mer hajpade spelare som Jesse Puljujärvi och Matthew Tkachuk, men Blue Jackets val har fallit så väl ut som de hade kunnat hoppats på.

Dubois har vuxit ut till en absolut nyckelspelare i Blue Jackets lagbygge och stod för ett fantastiskt slutspel i somras, då han producerade tio poäng på tio matcher och därmed vann den interna poängligan i Colubmus i slutspelet.

För tillfället har Blue Jackets tolv miljoner dollar upp till lönetaket och enligt Evolving-Hockeys prognoser lär Dubois landa på ett kontrakt på ett långtidskontrakt värt runt sju miljoner dollar per säsong.

Pierre-Luc Dubois.Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports



Anthony Cirelli, 23

Ett av två stora namn som Lightnings general manager Julien BriseBois måste sajna den här hösten/vintern. Den 23-årige centern är en spelare som tränare Jon Cooper litar mycket på i spelet mot motståndarlagets stjärnkedjor och slutade på en fjärdeplats i omröstningen för Selke Trophy den här säsongen.

Precis som jag nämnde i stycket med Sergatjov så kommer BriseBois behöva agera på tredjmarknaden för att kunna rymma Cirelli under lönetaket när säsongen väl drar igång (när nu det blir).

I en längre artikel på The Athletic så resonerar artikelförfattaren Joe Smith att Cirellis nya kontrakt lär landa i ett tvåårigt bro-kontrakt värt uppemot fyra miljoner dollar.

Get to work, BriseBois.

Anthony Cirelli.Foto: James Carey Lauder-USA TODAY Sports



Ryan Strome, 27

Okej, jag får väl motvilligt erkänna att jag skohornar in Ryan Strome på den här listan. Men som en fellow 27-åring så vill jag ändå känna att vi fortfarande går in under kategorin unga.

Strome sågs, precis som sin lillebror Dylan Strome, som ett superlöfte i ung (yngre) ålder och draftades redan som femte spelare totalt i NHL-draften 2011 av New York Islanders.

Det har inte direkt varit en spikrak resa därifrån, men den senaste säsongen, hemmhörande i Islanders stora rival New York Rangers, växte Strome ut till en offensiv pjäs att förlita sig på för Manhattan-laget. Totalt blev det 59 poäng (18+41) på 70 matcher för Strome i den förkortrade grundserien.

Den gångna säsongen tjänade 3,1 miljoner dollar och i sitt nya kontrakt vill Stomre ha en högre lönetaksträff än så. Enligt Vince Z. Mercogliano på Lohud siktar 27-åringen på en lönecheck kring 4,5 till fem miljoner dollar per säsong.

Rangers och Strome har inte kommit överens om något nytt kontrakt ännu och gör man inte det innan den 5 november så kommer en skiljedomstol avgöra hur mycket han ska tjäna i sitt kommande kontrakt.

Ryan Strome.Foto: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports



