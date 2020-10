Långa resan till Tre Kronor: ”Visar att det finns flera vägar”

Niklas Rubin fick aldrig chansen att spela i varken pojk- eller juniorlandslag som ung.

Nu, 24 år gammal, har Frölundamålvakten kämpat sig till en plats i Tre Kronor. Han vill nu kunna bli en inspiration för andra unga burväktare.

– Jag hoppas att detta kanske kan få yngre målvakter att inte ge upp, säger Rubin till hockeysverige.se.

När Johan Garpenlöv under måndagen presenterade sin trupp till Karjala Tournament så fanns hela sju debutanter med.

En av dem är Frölundas 24-årige målvakt Niklas Rubin som för första gången kommer att dra på sig den blågule tröjan.

Rubin fick reda på att han skulle bli uttagen i fredags när Tre Kronors målvaktstränare Stefan Ladhe ringde upp honom.

– Det var speciellt. Man var lite chockad när man fick reda på det, det var ju inte direkt något samtal som jag har gått och väntat på, säger Kungsbackakillen till hockeysverige.se.

Niklas Rubin fick ett överraskande samtal från målvaktstränare Stefan Ladhe. "Har du lust att vara med?" #trekronor pic.twitter.com/pyhkeIYSev — Tre Kronor (@Trekronorse) October 26, 2020

”EN AV DE STÖRSTA DRÖMMARNA MAN HAR HAFT”

Niklas Rubin har haft en succéartad inledning på årets säsong och har hållit nollan i tre av sju matcher. Något som nu har lett till en chans i Tre Kronor.

– Det är otroligt kul och stort att man har blivit uttagen. Det är bland det största man kan göra, säger han och fortsätter:

– Det här har ju varit en av de största drömmarna som man har haft ända sedan man var liten. Att få representera sitt land på något sätt har alltid varit en dröm och det är häftigt att man nu ska få göra det.

Det är extra speciellt för Rubin då han aldrig togs ut i varken pojk- eller juniorlandslag som ung. Han har i stället tagit en oortodox väg till toppen då han inledde med spel i Hockeytvåan med moderklubben Hanhals och sedan spelade i Hockeyettan för Varberg innan den allsvenska chansen kom i Tingsryd.

Efter framgångarna i Tingsryd kom SHL-chansen i Luleå och efter att ha flyttat till Frölunda har genombrottet kommit som har lett till landslagsspel.

– Det har sett lite annorlunda ut för mig jämfört med många andra. Det här blir ju första gången som jag blir uttagen till något landslagssammanhang. Det är jäkligt kul att visa att det finns flera vägar att ta.

Via spel i Hanhals, Varberg och Tingsryd har Rubin nu tagit sig till toppen i Frölunda och Tre Kronor.Foto: Bildbyrån



”HAR ALLTID VARIT VÄLDIGT MÅLDRIVEN”

Målvakten, som fyller 25 år i december, har inspirerats av Viktor Fasth och hans karriärsresa. Nu hoppas han själv kunna bli en inspiration för unga burväktare.

– Självklart hoppas man att detta kanske kan få yngre målvakter som är i den sitsen som jag var i att inte ge upp.

– Det finns flera andra vägar att gå. Om jag kan inspirera andra på samma sätt som Fasth har inspirerat mig så vore det ju väldigt kul.

Vad är det som ligger bakom utvecklingen här de senaste åren som lett till att du nu är i Tre Kronor?

– Det är hårt arbete som ligger bakom det, Jag har alltid varit väldigt måldriven och satt upp mål över vad jag själv vill åstadkomma.

– Jag har fått jobba med bra målvaktstränare och andra personer som har hjälpt mig otroligt mycket. Att bygga upp självförtroende är också något som har spelat in mycket.

– Det är svårt att peka ut något specifikt, men det handlar väl om att hitta rätt i karriären. Jag hade väldigt bra år i Tingsryd, ett lite tyngre år i Luleå och sedan har jag fått ett bra lyft här i Frölunda.

Lyftet han har fått i Frölunda gör att han under SHL-inledningen har varit en av ligans allra bästa målvakter.

– Det har börjat bra här. De flesta matcherna har vi spelat bra som lag också så man har fått en ganska skön miljö att jobba i. Det är kul att man kan ha börjat säsongen bra och det är alltid skönt att ha det i ryggen och bygga vidare från det. Det underlättar ju lite jämfört med om man börjar tungt, säger han om inledningen.

Niklas Rubin har varit en av SHL:s bästa målvakter under säsongsinledningen. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån



”DET SKA BLI JÄVLIGT HÄFTIGT”

Nu väntar tre SHL-matcher för Rubin och hans Frölunda mot Oskarshamn, Örebro och Leksand.

Därefter ska han få samlas med resten av Tre Kronor och flyga till Finland för Karjala Tournamnet.

– Det ska bli jävligt häftigt asså. Det kommer vara bland det största jag kommer få göra i min karriär. Jag känner mig väldigt förväntansfull och det ska bli kul att träna och tävla på den nivån och även träna med många bra spelare från ligan och inspireras av det. Det blir en jävligt rolig och häftig upplevelse.

– Det kommer också att bli en bra värdemätare för mig, sedan vet man ju inte hur det kommer läggas upp eller om man får stå något. Men det ska också bli kul att testa och se hur man står sig mot utländska spelare.

Du har tagit kliv uppåt varje säsong de senaste åren, vad är nästa kliv efter Tre Kronor?

– Det är ju svårt att säga. Självklart vill jag ju spela på en så hög nivå som möjligt under min karriär. Målet jag har är väl att ta mig så långt som jag kan.

– Just nu är målet hos Frölunda och den här säsongen. Vi ska göra det bra och förhoppningsvis gå hela vägen och ta SM-guld. Det är mitt stora mål just nu.

TV: En dag som målvaktstränare i SHL