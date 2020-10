Modo letar förstärkning: ”Kollar eventuella SHL-lån”

Modo har fått en fiaskostart på den allsvenska säsongen och ligger sist i tabellen.

Nu har de även fått skador på två viktiga backpjäser – Tobias Viklund och Tommy Enström. Därför tittar klubben nu på hur man ska ersätta duon.

– Givetvis lyfter vi blicken och kollar eventuella SHL-lån. AHL-lån är också ett alternativ, säger sportchefen Fredrik Glader till hockeysverige.se.

Modo var inför säsongen tippade att vara ett topplag i Hockeyallsvenskan. Efter sex spelade matcher ligger nu Modo sist med bara fyra inspelade poäng och tuffa skador på backsidan som givetvis oroar. Både Tobias Viklund och Tommy Enström blir borta under en längre tid. Dessutom har tränaren Ville Nieminen fått en del kritik. Bland annat att det skulle vara kommunikationsproblem mellan honom och laget. Då främst beroende på språkförbistringar.

Trots tabellägen och kritiken som ledningen och laget fått under inledningen av säsongen känner sig sportchefen, Fredrik Glader, sig inte stressad över situationen.



– Jag skulle inte använda ordet stressad. Jag tycker att man är påkopplad och fokuserad. Vi jobbar otroligt mycket och hårt. Givetvis är det ingen som är nöjd med den här starten, men jag är inte stressad på något sätt, säger Fredrik Glader till hockeysverige.se några timmar innan kvällens möte med Vita Hästen och fortsätter:

– Hade jag vetat exakt vad som inte kuggat i så hade jag givetvis direkt åtgärdat det. Samtidigt är det här charmen med idrott, att det handlar om lite olika faktorer.

Ville Nieminen har varit ifrågasatt hittills. Foto: Erik Mårtensson/Bildbyrån



”FUNGERAR JÄTTEBRA I TRÄNARSTABEN”

Hur ser du på faktorerna i Modos fall?

– Vi har brutit ner många delar och jag tycker att vi kan poängtera på en del ganska hårt och det är utvisningarna. Det gör att vi inte får någon rytm i matcherna och inte heller kommandot vi vill ha i spelet.

Varför drar ni på er så pass många utvisningar, handlar det om slarv, mentala bitar eller…?

– Det är en kombination av flera saker och givetvis även det individuella ansvaret. Att se till att ta ansvar i situationerna som uppstår.

– Sedan kan det handla om att man inte läser spelet, frustration eller andra olika faktorer, men vi måste komma åt det här och minska på den biten.

– Vi har på sex matcher tagit 92 minuter i tvåminutersutvisningar. Jag tycker inte att vi då ger oss chansen att få en bra prestation över 60 minuter.

Coachen Ville Nieminen har fått en del kritik, men Fredrik Glader tycker att han skött sitt jobb bra så här långt.

– Jag tycker att det fungerar jättebra i tränarstaben. Vi har en daglig bra kommunikation och jobbar stenhårt tillsammans. Det här är inget jag ifrågasätter alls.

Finns det eller har det funnits kommunikationsproblem mellan spelare och Nieminen?

– Jag vet inte hur många gånger jag fått den frågan, men nej vi har inga sådana problem. Det är precis som vanligt.

Både Tobias Viklund och Tommy Enström finns på skadelistan. Foto: Bildbyrån



”KOLLAR PÅ ATT PLOCKA IN NÅGON”

Sedan tidigare har Modo Tommy Enström skadad. Till den listan läggs nu till Tobias Viklund. Givetvis två väldigt tuffa avbräck.



– Till att börja med får vi räkna bort Tobias Viklund i sex veckor. Sedan kan det såklart bli längre än så.

Hur tänker du då kring att låna in spelare från andra ligor under den här tiden?

– Vi har ett par skador som nu kommer vara borta under några veckor, Tobias Viklund och Tommy Enström. Givetvis lyfter vi blicken och kollar eventuella SHL-lån. AHL-lån är också ett alternativ.

– Det som är skönt i den situationen vi är i är att vi sedan starten på säsongen har en backbesättning med nio backar, vilket ger oss lite trygghet.

Tittar ni efter att plocka in någon för att fylla upp för Enström och Viklund?

– Ja, absolut. Vi kollar givetvis på den möjligheten, om det finns någon som kan eventuellt komma in och stötta under perioden våra skadade spelare är borta, avslutar Fredrik Glader innan det är dags att vandra i väg till Fjällräven Center för kvällens match i Hockeyallsvenskan.

