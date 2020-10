NHL-spelaren lånas ut – till Norge

De flesta ligor i Europa har redan tagit emot NHL-lån som kommer att inleda sin säsong på den här sidan Atlanten innan de ska kämpa för att ta en plats i världens bästa hockeyliga.

Nu sprids NHL-lånen vidare ytterligare då den norska ligan också plockar in sitt första lån från Nordamerika.

Det är den lettiske forwarden Rudolfs Balcers som lånas ut från Ottawa Senators till norska Stavanger Oilers.

The #Sens have loaned forward Rudolfs Balcers to @StavangerOilers (Norwegian GET-ligaen). Per the agreement, Balcers will be returned to the #Sens ahead of Ottawa’s 2020-21 NHL training camp.