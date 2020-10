'Inte många som har den egenskapen - varken i SHL eller högre upp'

– Det har varit jättekul att se hans utveckling, konstaterar Nashvillestjärnan i en intervju med hockeysverige.se.

Fredrik Forsbergs intåg i SHL har blivit lite av en succé. På nio matcher har 23-åringen från Åkerö i Leksand svarat för sex mål. Med det är han lagets bästa målskytt så här långt samtidigt som han visat att han håller för spel i SHL.



Storebror Filip Forsberg har sedan säsongen 2012/13 spelat för Nashville i NHL. Samtidigt har han följt Fredrik utveckling både på lite längre avstånd, och på nära håll

- Hans utveckling sedan han kom till Karlskoga har gått jättefort. Innan det hade han lagt ner mycket jobb också, berättar Filip Forsberg då hockeysverige.se träffar honom för en intervju till hockeysverige.se i Ullvi som ligger i utkanten av Leksand.

- Under tiden i Leksand drog Fredrik korsbandet i knäet och fick ett ordentligt bakslag. Det tog ett år ett komma tillbaka. Sedan gick Leksand upp i SHL, vilket han inte var riktigt redo för då han kom tillbaka.

- Han gjorde det okej, men blev också utlånad till Oskarshamn. Samma säsong åkte Leksand ut. Då skulle han få sin chans i Hockeyallsvenskan, men fick inte riktigt det.

- Då gick han istället till Karlskoga, tog chansen han fick där och slog igenom. Samma sak i nu i HV71. Kanske att han fått lite sparsamt med speltid, men han har verkligen tagit vara på den. Framförallt är han väldigt giftig i powerplay. Det har varit jättekul att se hans utveckling.



Du som jobbat nära Fredrik under somrarna, vad ligger bakom hans utveckling?

- Skottet är utan någon som helst tvekan hans största styrka. Det ligger timmar, timmar, timmar på skottrampen hemma bakom det.

- Sedan behöver han bygga på sig lite eftersom han är ganska tunn, men det har han tid på sig att göra. Han är inte speciellt gammal. Att ha just den egenskapen, skottet, är det inte många som har varken i SHL eller högre upp. Det är också vad han måste utnyttja, vilket han gjort väldigt bra så här långt.



Hans storebror har även han ett okej skott…

- (Skratt) Ja, det går väl i familjen. Om farsan (Patrik) hade ett bra skott vet jag faktiskt inte.

"VERKAR HA EN BRA PLAN"

Har ni båda jobbat mycket tillsammans med att just utveckla skottet?

- Vi har skottrampen som fått mycket TV-tid på alla håll och kanter. Där har vi varit en hel del även om vi inte varit så mycket där ihop. Vi har var för sig lagt mycket tid där, men sedan har vi även spelat mycket landbandy tillsammans, vilket lagt en hel del av grunden.

Vad tror du det har betytt för Fredrik att komma till en klubb som HV71?

- Det är en stor, etablerad och stabil klubb. Nu har HV71 inte haft någon jätte-start på säsongen, men generellt är det tryggt lag att spela för. Du behöver aldrig vara orolig för att åka ur.

- HV71 är ett lag som alltid pushar mot toppen. Att få rollen som han blev invärvad för, lite som ersättare för (Linus) Sandin som just nu är kvar på lån, att Fredrik ska kunna växa in i den är ett kvitto på att han gjort det bra i Karlskoga.

- Han trivs jättebra och det verkar som dom har en bra plan för att få honom att fortsätta utvecklas.



Du besökte Fredrik nyligen, vilka intryck fick du av hur han trivdes i HV71?

- Han verkade mår bra. Just när jag var där hade det varit lite tung och dom hade förlorat tre första matcherna. När vi var på plats gjorde han två mål så det var glada miner efter det i alla fall, skrattar Filip Forsberg.

FÅR SPELA IHOP - I NHL?

Hur ser du på Fredriks kliv in i SHL av det du sett?

- Det är givetvis ett steg upp. Allt går lite fortare, är mer rejält och inte lika mycket ”hux flux” som det kan vara i Hockeyallsvenskan. Tempot i sig är ingen jätteskillnad utan det är mer kvalitén i SHL som är lite bättre. Kvalitén är också något som han har i sig.

- Sedan är det fysiska. Han behöver bygga på sig och bli starkare. Framförallt behöver han bli lite bättre i spelet fem mot fem. Så fort han har pucken i anfallszonen blir det en målchans tack vare det skott han har. Dessutom är han en av dom bästa spelarna i serien i powerplay.

Skulle hans spel hålla i NHL?

- Just nu är det alldeles för tidigt att säga något sådant. Om han fysiskt behöver bli bättre i SHL så är det bra många steg till för NHL.

- Spetskvalité och skottet han har vill alla lag ha. Han har också tid på sig att först och främst växa in i SHL-kostymen ordentligt och efter det sedan ta nästa steg.



Är du själv sugen att få spela med brorsan i framtiden?

- Ja, det vore kul. När jag var på hans match kände jag att det skulle varit roligt. Förhoppningsvis blir det någon gång och då på andra sidan (NHL).



