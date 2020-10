Undviker skiljedomstol – tecknar tvåårskontrakt

Andrew Mangiapane har klivit fram och etablerat sig som en NHL-spelare de senaste åren.

Det tidigare stjätterundeval från 2015 gjorde stor succé i AHL efter att han lämnade juniorhockeyn bakom sig och fick sedan chansen att slå sig in i Calgary Flames.

Det började med att han gjorde åtta mål och 13 poäng på 44 matcher säsongen 2018/19 innan han tog en fast plats på Flames forwardsuppsättning den senaste säsongen.

Då tog han ännu ett kliv framåt i sin utveckling och sköt 17 mål och stod för totalt 32 poäng på 68 matcher. Med det var han Calgarys femte bäste målskytt och sköt bara ett mål färre än stjärnan Johnny Gaudreau.

Därför får nu Magiapane en stor löneökning från de 715 000 dollar som han tjänade under fjolårssäsongen.

24-åringen har nämligen skrivit ett nytt tvåårskontrakt med Flames som innebär att han kommer att tjäna 2,4 miljoner dollar per säsong.

