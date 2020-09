VIK-tränaren hyllar NHL-lånet: "Komplett spelare"

Det har inte undgått någon att NHL-lånen haglat in över Hockeyallsvenskan. Vita Hästen, Södertälje och Almtuna är de klubbar som tagit in flest, fyra stycken vardera. Västerås IK har bara tagit in en. Nu förklarar tränaren Tomas Paananen varför.

Till skillnad från andra lag i Hockeyallsvenskan så är Rasmus Asplund den enda som Västerås IK har tagit in. I VLT-sportens studioprogram om Västerås IK ger tränaren Thomas Paananen en förklaring till det.

– Det vi månar om i Västerås, enda sedan vi tog över i Hockeyettan, är gruppen och gruppdynamiken. Så det finns en nackdel i det här också. Att när det kommer in spelare högt och lågt så är det svart att få ihop det som coach. Du vet inte hur länge du har dem heller, säger han.

"Extremt komplett spelare"

Paananen medger att det var lockande att få in flera NHL-lån men säger också att Västerås IK prioriterar gruppen och det långsiktiga arbetet.

– Ja, det är klart att det är lockande. Det är toppspelare som nyligen varit i SHL. Men jag tycker ändå det är mycket roligare att bygga lag och se spelare växa. Ser du till de lag som gått allra längst så är det gruppen som gjort det. De mest anonyma spelarna har blivit helt avgörande i slutspel, säger Paananen.



Han är också väldigt nöjd med Rasmus Asplund och vad han kan tillföra hos västeråsarna.

– Vi hade väldigt bra koll på Rasmus. Han är en extremt komplett spelare. Otrolig skridskoåkning, bra spelsinne, och hunger att bli bättre hela tiden. Den rollen han har hos oss skulle han kunnat ha hos en SHL-klubb.