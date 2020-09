Superkedjans nya show

– Det går ju att hylla dem hur mycket som helst. Fortsätter dom så här kan det bli riktigt roligt i vinter, säger Leksands Martin Karlsson till C More.



Två matcher in i säsongen har Leksands förstaedja med Peter Cehlárik, Carter Camper och Marek Hrivík redan blivit en av SHL:s stora snackisar. De tre stjärspelarna har tillsammans producerat 16 (!) poäng och i kvällens match mot Malmö bar de nästan på egen hand Leksand till seger.

Redan efter den första perioden hade samtliga i trion gjort två poäng vardera. Camper hade 1+1 och de övriga hade 0+2. Förutom Carter Camper gjorde Mattias Ritola och Mattias Göransson målen för Leksands del.

"LITE FÖR ENKELT"

I den andra perioden sköt Camper sitt andra mål för kvällen - framspelad av Marek Hrivik. Hrivik spelade sedan också fram Cehlarik till dennes 5-3-mål i tom kasse och gjorde sin fjärde assistpoäng. Totalt har han 0+6, medan Camper har 2+2 och Cehlárik 3+3. Efter två matcher.

– Det har kommit in killar som är riktigt vassa framåt och gör de här viktiga poängen och målen, säger Leksands kulturbärare Martin Karlsson till C More.

– Det går ju att hylla dem hur mycket som helst. Fortsätter dom så här kan det bli riktigt roligt i vinter, fortsatte han.

Axel Wemmenborn, Ponthus Westerholm och Lars Bryggman gjorde målen för Malmös del. Bryggmans mål kom med bara 41 sekunder kvar och gav en reducering till 3-4, men någon kvittering kom inte. I stället kom alltså 5-3 i tom kasse.

– Deras förstakedja är ju bra, men vi bjuder dem på en del mål. Det är lite för enkelt, suckade Fredrik Händemark i C More.

Till skillnad från Leksand hade Malmö inte spelat någon SHL-match inför kvällen, och för deras del inleddes säsongen alltså med en nollpoängare.

Leksand föll efter förlängning i premiären mot Skellefteå och står nu på fyra poäng efter två omgångar.

