"Även som materialare i LHC kom hon in och avgjorde matcher"

Kim Martin Hasson är en av Sveriges bästa hockeyspelare genom alla tider. På sin meritlista har hon bland annat ett OS-silver och ett brons. Det var just under hennes första OS-turnering, 2002, som hon fick sitt stora internationella genombrott. Då endast 15 år gammal.



Mia Larsson var också med under OS 2002 och minns tillbaka på 15-åriga löftet från Södermalms intåg i OS.

– Hon kom in som en yngling, 15 bast, och hängde med oss andra. Hon hade lätt till skratt och var då, precis som hon är idag, väldigt enkel som människa och lätt att tycka om. Att det blev som det blev och att hon skulle bli en av hjältarna var det ingen som såg från...