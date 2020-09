Brynäs glädjebesked: Målvakten tillbaka i träning

Under måndagen förra veckan meddelade Brynäs via sin hemsida att Samuel Ersson ådragit sig en skada i hemmet, vilket skulle hålla honom borta på obestämd tid. Senare under veckan meddelade laget att skadan var av lättare karaktär – och när Brynäs inledde träningsveckan under måndagen fanns Ersson tillbaka mellan stolparna.

Enligt Gefle Dagblad hade Ersson några skrapsår i ansiktet och var en aning blodsprängd i ena ögat, men Brynäsmålvakten hade inga problem att delta på träningen.

– Det var helt lugnt. Kul att vara tillbaka, det gick fortare att vara tillbaka. Det spritter i kroppen nu att få spela igen, säger Ersson till Gefle Dagblad.



"SKÖNT ATT DET INTE VAR VÄRRE"

Det är fortsatt locket på både från Ersson och Brynäs hur skadan uppkom.



– Vi har sagt att vi hänvisar till det klubben redan gått ut med. Men det är skönt att det inte var värre, man tänker alltid att det kunde gått sämre, säger Ersson som dock bekräftar att han slagit sig i ansiktet.

– Ja, exakt. Jag har pratat med läkarna och gått på vad dom säger och fick veta ganska tidigt att jag skulle kunna vara tillbaka efter en vecka.

På torsdag drar Brynäs igång SHL-säsongen genom ett hemmamöte med Oskarshamn.

