Luleå starkast i toppmötet – knäcker Färjestad

Luleå spände musklerna, dominerade i två perioder och ledde med 3-0 mot toppkonkurrenten Färjestad.

Därefter kom dock FBK tillbaka in i matchen i den tredje perioden men det räckte inte riktigt då Luleå vinner med 4-2 i toppmötet.

De kom etta och tvåa i fjol och hajpas upp som de två stora guldfavoriterna den här säsongen. Det var premissen inför kvällens premiärmatch mellan Luleå och Färjestad. Luleå som sägs ha SHL:s bästa defensiv medan Färjestads offensiv har lyfts upp som det kanske bästa i ligan.

Det blev dock norrbottningarna som fick bäst start på matchen. Det hade inte ens gått fyra minuter av den första perioden då nyförvärvet Victor Berglund pangade in ett stenhårt slagskott för sin första balja i SHL direkt i SHL-debuten.

Mot slutet av de inledande 20 minuterna fick Luleå powerplay, en spelform man hade problem i förra säsongen, och då kunde Niklas Olausson snappa upp en lös puck och slänga in 2-0 till seriesegrarna från i fjol.

SLUMPMÅL TOG FBK TILLBAKA

I den andra perioden fortsatte Luleås dominans och när man fick spela fem-mot-tre i början av perioden kunde Petter Emanuelsson skjuta in 3-0 till hemmalaget som såg riktiga starka ut medan Färjestad knappt kom till farliga målchanser.

När de sista 20 minuterna skulle spelas var det dock ett annat Färjestad som kom ut och ställde upp på isen.

Helt plötsligt var det Karlstadsklubben som förde spelet och kom till flera heta lägen utan att få utdelning, främst då David Rautio spelade riktigt bra i Luleåkassen.

Det var ett slumpmål som bröt nollan. Daniel Viksten befinner sig nere i hörnet, vid den förlänga mållinjen och slänger in en puck mot mål som styrs in via Daniel Sondells skridsko och in i eget mål. Ett självmål alltså.

STARK SEGER AV LULEÅ

Det gav mer momentum till FBK som fortsatte driva på och reducerade till 3-2 genom stortalangen Albert Johansson efter en delikat passning av JVM-centern Oskar Bäck.

Med tre minuter kvar tog Färjestad då ut målvakten för att jaga en kvittering men det slutade med att veteranen Karl Fabricius kunde slänga ner pucken som gled hela vägen in i det tomma målet för 4-2 vilket punkterade matchen.

Luleå vinner därmed säsongspremiären och tar en tung skalp mot en stark toppkonkurrent.

– Vi är lite passiva kan jag tycka. Men efter deras tredje mål börjar vi köra. Jag vet inte varför vi är så passiva. Vi har sagt det inför matchen. Men jag vet inte varför det blev så. Matchen avgörs i box- och powerplay, säger FBK-tränaren Johan Pennerborn till C More.



Luleå – Färjestad 4–2 (2-0,1-0,1-2)

Luleå: Victor Berglund, Niklas Olausson, Petter Emanuelsson, Karl Fabricius.

Färjestad: Daniel Viksten, Albert Johansson.

