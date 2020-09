Nyförvärvets show – leder poängligan

Adam Tambellini får bästa möjliga start på sin Röglekarriär.

I SHL-debuten stod kanadensaren för fyra poäng och han leder nu SHL:s poängliga efter premiäromgången.

Det blev målglatt mellan Rögle och Linköping i kvällens premiärmatch.

LHC tog ledningen i slutet av den första perioden men hemmalaget kunde kvittera innan de första 20 minuterna tog slut.

I mittperioden började det dock rinna iväg till Rögles fördel.

Först satte Simon Ryfors 2-1 innan LHC kvitterade men ängelholmarna fortsatte bara köra på. Först sköt Adam Tambellini sitt första SHL-mål, i tävlingsdebuten för Rögle, innan Éric Gélinas bombade in 4-2.

Under de sista 20 minuterna rann det iväg ytterligare då Rögle satte både 5-2 0ch 6-2 innan Linköping reducerade två gånger precis i slutet av matchen.

POÄNGSPRUTANS SUCCÉDEBUT

Dennis Everberg och Simon Ryfors men matchens gigant var Adam Tambellini. Kanadensaren spottade in poäng i Modo förra säsongen och snittade 1,7 poäng (!) per match i Hockeyallsvenskan. När han i kväll spelade sin första match i SHL så blev det fyra poäng för nyförvärvet då han sköt ett mål och även stod för en assist.

Efter matchen hyllades han av tränaren Cam Abbott.

– Han jobbar hårt varje dag. Det tar lite tid att komma in i SHL men det har bara varit positivt sedan första dagen vi träffades. Han är en jättebra lagkamrat. Det var bra för honom men jag vet att det viktigaste för honom var att vi tog tre poäng. Jag är imponerad, säger Röglecoachen till C More.

Tambellini är den enda i SHL hittills som har gjort fyra poäng och han leder därmed poängligan efter premiärdagen.

Rögle – Linköping 6–4 (1-1,3-1,2-2)

Rögle: Dennis Everberg 2, Simon Ryfors 2, Adam Tambellini, Éric Gélinas.

Linköping: Oula Palve, Jarno Kärki, Jimmy Andersson, Broc Little.

