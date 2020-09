Tampa till final - Hedman skrev historia

Förra året gick de in i slutspelet som storfavoriter, men åkte ut först av alla utan att ha vunnit en enda match. Nu är Tampa Bay i Stanley Cup-final. För första gången på fem år är det stjärntäta laget framme i den fjärde och sista slutspelsrundan.

Det blev dock en riktig rysare i nattens sjätte match. Islanders, som vann match fem efter förlängning, tog även match sex till förlängning. De tog ledningen bara 4:15 in i nattens match då backen Devon Toews sköt sitt andra mål i slutspelet. Men Tampa Bay kvitterade snabbt, via slutspelets just nu kanske hetaste spelare.

TANGERADE REKORD

Victor Hedman blev nämligen målskytt i natt igen. Superbacken, som gjorde elva mål under grundserien, har nu gjort nio mål i slutspelet. Med den noteringen är han trea genom alla tider bakom bland backar, Paul Coffey på tolv mål och Brian Leetch på elva. Men med nattens mål nådde han också historiska höjder i en kategori. Han tangerade nämligen Paul Coffeys notering på antal mål innan en Stanley Cup-final ens hunnit börja. Ingen back har nämligen gjort fler än Coffeys och Hedmans nio mål på de tre första slutspelsrundorna.

1-1 stod sig matchen ut, trots att Tampa hade ett stort spelövertag och sköt ungefär dubbelt så många skott som Islanders. Sen avgjorde alltså Anthony Cirelli i den fjärde perioden när han lite turligt fick in pucken bakom den storspelande Semjon Varlamov i Islanders kasse. Tampa Bay kunde fira sin första Stanley Cup-final på fem år, och den vikarierande lagkaptenen Victor Hedman fick ta emot Prince of Wales Trophy som går till slutspelsvinnaren på den östra konferensen. Det är mytomspunnet huruvida man ska röra trofén eller inte, men det valde Hedman att göra.

– Det funkade inte att inte röra den förra gången, så jag provar den här metoden den här gången, sade svensken och syftade på att Steven Stamkos inte rörde pokalen 2015.

BÖRJAR I MORGON NATT

Hedman, som burit ett enormt ansvar på sina axlar under slutspelet och spelat klart mest av alla, tror inte att Tampa kommer gå in i finalen och vara slutkörda trots att de haft ett tajt spelschema och spelat massor av förlängningar.



– Vi hade fyra månader på oss innan det här slutspelet började. Vi har massor av energi och är superpeppade. Det här är inte tiden på året du stannar upp och känner hur du mår, konstaterar nummer 77.

Victor Hedman, som allt mer nämns som en favorit till att utses till slutspelets MVP, får nu bara en dags vila innan pucken släpps i finalen. Redan natten till söndag är det dags. Starttid är 01:30, svensk tid. Finalerna spelas sedan varannan dag, och de resterande matcherna drar igång 02:00 svensk tid.