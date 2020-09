Avslutade förra säsongen i SHL - flyttar till Ettan-klubb

På grund av skador avslutade Oskarshamn förra säsongen med Marcus Hellgren och Daniel Rosengren som målvaktspar vid flera tillfällen. Nu är båda i HockeyEttan. Hellgren med Karlskrona, som han lånades in till Oskarshamn från, och Rosengren med Vallentuna.

Rosengren stod 20 matcher för Almtuna i HockeyAllsvenskan och lånades sen in till Oskarshamn. Han stod åtta matcher och släppte in drygt fyra mål per match i SHL. Nu återvänder han till HockeyEttan, som han spelade i säsongen 18/19. Då hade han emellertid Kallinge/Ronneby som klubbadress.

Senast 21-åringen spelade i HockeyEttan vann han nio av elva matcher och räddade 91,5 procent av skotten.

