”Jag fick aldrig chansen av Malmö”

Nicolai Meyer bröt Malmö Redhawks efter att ha fått en annan roll än han förväntad sig samt att han fick väldigt lite speltid.

Trots det håller han huvudet högt och ser fram emot den nya utmaningen i finska Ässät – men han öppnar samtidigt för att återvända till SHL framöver.

– I framtiden hade det naturligtvis varit roligt att spela i SHL igen. Kanske finns det någon som vill ge mig chansen på riktigt och då skulle jag vara redo, säger dansken till hockeysverige.se.

När hockeysverige.se når Nicolai Meyer har dansken precis kommit till ro i sitt hotellrum i Björneborg (Pori på finska) där han ska spendera de närmaste två veckorna.

Innan han kan ansluta till sina nya klubb Ässät måste han nämligen sitta i karantän i 14 dagar. Då kan han tvingas hålla sig inne på hotellet, beroende på hur det går.

– Jag kommer få göra något test i morgon. Om det är negativt så kommer jag få komma ut härifrån och kolla lite på lägenhet i stan. Men det är ändå 14 dagar där jag får träna själv utan laget, säger Meyer från sitt hotellrum i Björneborg.

Det var i går som beskedet kom att den 27-årige forwarden lämnar SHL-laget Malmö Redhawks för att i stället flytta till Finland och skriva på för Ässät.

”KAN INTE VÄNTA I FLERA ÅR PÅ ATT FÅ CHANSEN”

För hockeysverige.se förklarar han nu vad som låg bakom beslutet att bryta kontraktet med Malmö.

– Det började väl redan förra året. Jag vill ju spela och väntade liksom på att få en chans. Det var sista året på kontraktet och jag kände väl att jag inte hade något hämta i Malmö. Visste inte om de skulle ge mig chansen så då bestämde jag mig för att leta vidare, säger Meyer och fortsätter:

– Jag vill ju spela hockey också. Det hade inte funkat för mig att ha två säsonger där jag bara spelade fyra till sju minuter per match. Det är därför, jag måste få spela.

– Jag trivs jättebra i Malmö och var ju där som junior också och på så sätt är det ju tragiskt att lämna. Det var kul att vara där också, sex danskar och fin stad men man måste också tänka på sig själv och sin framtid. Det känns bra här nu med Ässät, de har hört av sig flera gånger tidigare och visat mycket intresse för mig. Det känns bra.

Över 40 matcher i SHL den senaste säsongen snittade dansken 10:42 minuters istid per match. På de matcherna blev det tre mål och 14 poäng för forwarden som vann Hockeyallsvenskans poängliga säsongen 2018/19.

I ett flertal matcher var han dock petad eller fick nöja sig med endast några minuters istid. Just bristen på speltid var det som fällde avgörandet i beslutet att lämna Malmö. Samtidigt kände han att fick fel roll av tränarna.

Meyer har alltid varit en poängspelare som haft sina styrkor i offensiven men i Malmö fick han ofta nöja sig med att spela i en "shutdown-kedja" längre ner i hierarkin.

– Man måste ju göra jobbet också men man måste ju spela för att bli bättre. Jag skulle inte klara av två säsonger med att spela så lite. Jag vill ju även spela i en roll som jag är bra på. Det var svårt för mig att gå in i en fjärdekedja och gå in och brunka runt, det finns det andra som är mycket bättre på än vad jag är.

– Samtidigt får man acceptera när man kommer från Allsvenskan att det tar tid att jobba in sig. Jag tycker att jag har jobbat hårt och även när det har gått tungt så har jag bara fortsatt jobba. Sedan kändes det som att chansen kom aldrig. Jag vill inte vänta flera år på att få chansen heller.

– Jag är 27 år gammal och vill spela hockey, då var jag tvungen att ta mig vidare. Sedan vet man aldrig vad som händer i framtiden men just nu var detta bäst för mig.

”Det hade inte funkat för mig att ha två säsonger där jag bara spelade fyra till sju minuter per match. Det är därför, jag måste få spela”



Nicolai Meyer om varför han lämnar Malmö Redhawks

Var det en stor omställning att gå från Hockeyallsvenskan till SHL?

– Jag tror att det beror lite på var du hamnar. Om klubben som värvar dig tror stenhårt på att du kan prestera så är det mycket lättare. Om klubben redan har bestämt sig från början att du ska kriga, då blir det tufft. Om de satsar mycket på dig från Allsvenskan, när du kommer in med så mycket självförtroende, då ser jag inga problem med den omställningen.

– Det är klart att det tar lite tid att komma in i allt i SHL eftersom det är en högre nivå än i Allsvenskan. Hamnar du i rätt femma och på ett ställe där de tror på dig så löser sig allt sådant.

För dig var det då så att du kände att Malmö inte trodde på dig?

– Nej, det gjorde de absolut inte. Jag tycker att jag kom in bra i säsongen förra året och sedan var det plötsligt ingenting. Då fick jag spela tre minuter per match och sedan bänkades jag i tre matcher och sedan började karusellen. Det tycker inte jag är att ge någon chansen. Det är som det är, det är bara att gå vidare också.

– Det har aldrig varit en hemlighet att jag känt så här. Jag fick ju aldrig chansen. Man kan ju inte vänta i flera år på det heller. Det var bara att ta sig vidare och testa något nytt, något annat.



”Det är inte första gången det blir så här med en offensiv spelare i Malmö. Det kanske bara är sättet man spelar på men det passar kanske inte så bra där för den typen av spelare som jag är”

Varför valde du att lämna nu, drygt en vecka innan SHL-premiären, när du kunde lämnat tidigare?

– Jag tyckte jag hade en bra känsla in i den här säsongen. Det kom in nya ögon, en ny tränare, så jag ville visa upp mig och ta chansen. Jag tycker om Malmö och gillar att vara här. Det visade jag förra året också då jag hade kunnat lämna men stannade och ville få chansen.

– Jag ville ta chansen även nu i år men det såg ut som att det skulle bli på samma sätt som förra året, då kände jag att det var bäst att byta. Jag vill in och börja i ett nytt lag i stället för att komma in mitt under säsongen. Jag hade säkert kunnat vänta en, två månader till i Malmö men då hade det blivit jobbigt att komma in med det nya laget.

Hade du hoppats att det skulle bli annorlunda nu när Joakim Fagervall kom in som ny tränare i Malmö?

– Ja. Det kändes i början som att det skulle förändras lite men det vände väl och sedan kändes det precis som förra året. De (Peter Andersson och Fagervall) har ändå lite samma stil och samma sätt att träna.

– Det är inte första gången det blir så här med en offensiv spelare i Malmö. Det kanske bara är sättet man spelar på och det får man ju acceptera då, men det passar kanske inte så bra där i Malmö för den typen av spelare som jag är.

Är du besviken över hur det blev det i Malmö?

– Nej, men det är så den här sporten är. Det är en business. Det är bara att acceptera. Alla runt klubben och alla i stan var jättebra och allt passade mig bra där. Jag är inte besviken på någon utan hoppas på det bästa för Malmö men nu går vi skilda vägar.

”DE HAR VERKLIGEN TAGIT HAND OM MIG”

Nu väntar alltså spel i finska Ässät för Nicolai Meyer och det är en klubb som har ryckt i dansken under en längre tid. När det nu blev som det blev i Malmö var det därför naturligt att det blev Ässät.

– De hörde av sig förra året med men då ville jag stanna i Malmö. Sedan var de ute här jättesnabbt. De visade verkligen att de var intresserade av mig och kom ut med kontrakt riktigt snabbt. Det kändes bra, de har verkligen tagit hand om mig hittills och hjälper till med allt på ett bra sätt. Än så länge är det en bra känsla.

Nu handlar det om att överleva de här 14 dagarna i karantän för 27-åringen. Därefter är han taggad för att ansluta till sitt nya lag.

– Känslan är ändå att klubben har byggt uppåt lite här de senaste åren och är beredda att ta ett nytt kliv i rätt riktning. Det ser ut att som att det blir ett hyfsat bra lag i år också. Det ska bli kul att komma igång här, jag ser fram emot att träffa laget och komma igång med träningen. Det är ju roligare än att sitta här på ett hotellrum i 14 dagar, men det får man kriga sig igenom.

– Jag kommer få träna lite med en personlig tränare här snart så det hjälper förmodligen till att få dagarna att gå lite fortare.

Det har blivit allt vanligare att SHL-spelare flyttar till Finland för att få mer speltid. Vanligtvis brukar man säga att finska Liiga ligger ungefär mellan Hockeyallsvenskan och SHL i nivå och därför tror Meyer att detta är ett bra steg i karriären för honom. I Finland spelas det också en mer offensiv hockey som han tror kommer gynna hans spel mer.

– Jag kan inte så mycket om finsk hockey. Det har varit några danskar här tidigare som man har hört lite från. Det ska bli kul att få testa på det här. Jag har ju spelat i Sverige i sex, sju år så jag ser fram emot att se vad det är för typ av hockey här.

– Det här är bra för mig och min karriär också att komma hit. Nu ska jag se till att ta chansen här så får vi se vad det blir av det. Det kanske är lite mer öppet spel än det är i SHL så det kanske passar mig bra. Sedan är det en väldigt bra liga så man får ingenting gratis.

”Det här är bra för mig och min karriär också att komma hit. Nu ska jag se till att ta chansen här så får vi se vad det blir av det”



Meyer om flytten till Ässät

Trots att han kommer i från en tung säsong i Malmö så har forwarden inte ett stukat självförtroende – snarare tvärtom.



– Självförtroendet har jag faktiskt aldrig tappat. Det är bara att köra, jag tycker att det har gått bra när jag väl har fått spela. Jag har gått ut och gjort jobbet och alltid tränat på bra så självförtroendet har varit där även om det inte blev en massa mål och poäng. Jag vet vad jag ska göra och jag är trygg i det jag kan vilket gör att självförtroendet inte försvinner.

Vad är din målsättning med säsongen i Ässät?

– Nu när jag kommer hit vill jag komma in och visa vad jag går för och prestera så bra jag kan. Sedan får vi se vad lagets målsättning är, jag har inte hört något om det. Siktar på att komma till slutspel och se vad som händer därifrån. Jag ska hjälpa Ässät att gå så långt som möjligt.

”VORE KUL ATT SPELA I SHL IGEN”

En annan stor målsättning är att få ta en större roll i laget än vad han fick förra säsongen.

– Det är därför jag byter lag, det är för att få mer speltid än jag hade i Malmö. Jag ska göra vad jag kan för att bevisa att jag ska den speltid som jag vill ha.

Nicolai Meyer har spenderat totalt sex säsonger inom svensk ishockey och det har blivit som ett andra hem för forwarden, som tidigare spelat två VM för Danmark. De senaste åren har det blivit spel i Tingsryd, Västervik, Troja-Ljungby och Södertälje i Hockeyallsvenskan där han gick från klarhet till klarhet innan flytten till Malmö.

Han hoppas därför kunna återvända och spela SHL-hockey igen någon gång i karriären.

– Absolut, jag gillar Sverige. Jag har bott där i flera här och har trivts jättebra så det är klart att det vore kul att spela i SHL igen. Just nu ligger allt mitt fokus på Ässät och på de här 14 dagarna i karantän som jag har framför mig.

– I framtiden hade det naturligtvis varit roligt att spela i SHL igen. Kanske finns det någon som vill ge mig chansen igen och då skulle jag vara redo, avslutar Nicolai Meyer.

