Legendaren kliver in i rutan – blir expert i C More

I helgen startar äntligen SDHL med en fullmatad premiäromgång på lördag. För en och en halv vecka sedan stod det klart att C More valt att förlänga sitt avtal med ligan – och nu fortsätter medieföretaget att satsa på ligan.

Under måndagen meddelade man att Damkronornas legendar Pernilla Winberg kommer att jobba som expert under sändningarna.

– Det känns bra att kunna vara runt hockeyn då jag själv inte kan spela i nuläget och samtidigt också ärofyllt att få vara en del av satsningen som C More gör på SDHL. C Mores sätt att utveckla svensk damhockey genom sina sändningar betyder väldigt mycket för både klubbarna och spelarna, säger Winberg i ett pressmeddelande.



SPELAT ÖVER 300 LANDSKAMPER

Winberg har inte kunnat återuppta sitt hockeyspelande sedan hon åkte på en ny hjärnskakning förra hösten.



– Det har varit en jobbig period när jag inte kunnat göra någonting och inte vetat om jag måste vila helt eller tvärtom för att bli bättre. Sedan blir det ändå inte bättre, sade Winberg till hockeysverige.se i januari.

På meritlistan har Winberg över 300 landskamper för Damkronorna och två SM-guld med Segeltorp (2010) och Linköping (2015). På 203 SDHL-matcher har 31-åringen noterats för 282 poäng.

