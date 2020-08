”Ska bevisa för Ottawa att jag är en bra spelare”

Viktor Lodin lämnade Örebro efter fem säsonger och söker nu revansch i Hockeyallsvenskan med Timrå.

Då vill den NHL-draftade forwarden visa att han är bättre än vad han har visat upp hittills.

– Jag är absolut inte nöjd och idag känner jag en jättestor revanschlust, säger 21-åringen till hockeysverige.se.



LEKSAND/ÅKERÖ (Hockeysverige.se)



Viktor Lodin växte upp på klassisk hockeymark. Det vill säga Åkerö, Leksand. Inte långt ifrån 21-åringen bor bröderna Fredrik och Filip Forsberg, Familjen Karlberg, Bengt ”Fisken” Ohlson, Magnus ”Sigge” Svensson, Jon Knuts, Dan Söderström med flera. Dessutom, pappa är Hans Lodin som är lite av en ikon bland Leksandsfansen.

Redan som 15-åringen valde Lodin att lämna Leksand. Efter några framgångsrika säsonger i Örebro blir inför kommande säsong Timrå hans nya klubbadress.



– Hockeyuppväxten här i Leksand var bra. Leksand är hockeyns Mecka och det känns som det är vad allt kretsar kring här, berättar Viktor Lodin då vi slår oss ner på baksidan av familjens hus samtidigt som pappa Hans sätter på ”kaffehurran” och bjuder på varma kanelbullar. Dock högst oklart om han bakat själv.

Viktor Lodin fortsätter:

– Vi hade även ett väldigt bra 99-gäng. Vi alla som bor häromkring har alltid varit tajta. På somrarna var det alltid ett gäng som spelade in-lines uppe vid Åkerö-skolan. På vintrarna körde vi landhockey här utanför mig.

– Sedan hängde vi inte bara på ishallen utan vi umgicks även i skolan, på rasterna och fritiden när vi inte hade träningar. Många av oss var tidigt väldigt duktiga på ishockey. Vi var också ett skickligt och spelande lag då vi var små. Det märks eftersom många från det laget har tagit sig en bit på vägen.

”BLEV LITE KONFLIKTER”

Nu var ändå inte hockeyn allt för killar som Marcus Karlberg, Wilde Bröms, Axel Bergkvist, Kalle Eriksson, Dennis Finn Olsson med flera.



– Nej, vi hade FIFA-kvällar och sådant, så det var inte bara bandy här utanför om kvällarna.



Vem är bäst på FIFA av er?

– Jag vet att han kommer bli nöjd nu eftersom det faktiskt är Karlberg, säger Viktor Lodin med ett skratt och lite ångest i rösten eftersom dom båda haft många FIFA-duster mot varandra.

Hur har du upplevt förväntningarna på din prestation med tanke på att din pappa spelat åtta säsonger i klubben, men även jobbat under många år inom föreningen?

– Nu har jag alltid haft honom som tränare här i Leksand. Han har alltid varit lite hårdare på mig, men det ser jag bara som något bra och något som hjälpt mig. Han har varit extremt viktig och alltid hjälpt och stöttat mig.

Och förväntningarna utifrån?

– Jag vet faktiskt inte. När jag var ung tänkte jag inte så mycket på det utan bara körde på.

Viktor Lodin var aktuell för en Timrå-flytt redan för fem år sedan. Foto: Ronnie Rönnkvist



Inför säsongen 2015/16 valde Viktor Lodin att lämna Leksand för Örebro.



– Det blev lite konflikter då det skulle bli uttagningar till hockeygym här. Jag kom inte in här i Leksand. Sedan var jag på try-out i Örebro. Det kändes bra redan den dagen jag var där och provtränade. Tränarna sa efter träningen att dom gärna ville få dit mig.

– Då var det mellan Timrå och Örebro det stod. Jag kände att avståndet upp till Timrå var lite långt så rent praktiskt var det bättre med Örebro.

– Det var Jens Gustafsson som tog mig till Örebro. Sedan hade jag Filip Björk under mina första två säsonger.

– Jag tycker att jag utvecklades väldigt bra i Örebro. Speciellt mitt första J20-år. Bland annat hade vi då två fys-tränare som hjälpte mig väldigt mycket.

– På isen har jag alltid vetat vad jag kan, men fysen… Jag fick väldigt bra hjälp utanför isen fys-mässigt. Det har gjort att jag blivit både starkare och snabbare.

Hur tog du att inte komma in på gymnasiet i Leksand?

– Jag tycker att det kom en positiv grej ur att flytta ifrån Leksand och starta upp lite nytt i Örebro. Jag kom inte med i TV-pucken heller så jag har haft mina motgångar också. Jag försöker att använda det som tändvätska istället och, som jag sa, till något positiv.

FÖLJDE NHL-DRAFTEN FRÅN TOALETTEN

Under sommaren 2019 draftades Viktor Lodin av Ottawa. En händelse som han minns mycket väl. Dels för att det var en stor händelse i hans hockeyliv och dels för platsen han befann sig på strax innan beskedet kom att Ottawa plockade honom i fjärde rundan.



– Jag hade haft några möten innan, men själva draften satt jag på toa och följde. Vi var bortbjudna på middag hos Olle Strandells familj.

– I slutet av tredjerundan tog jag med mig telefon och satte mig på toan för att följa det vidare. Sedan stängde jag av uppdateringarna därifrån, men efter en stund började plinga till i telefonen. Då förstod jag att det hänt någonting och det var såklart hur kul som helst.

Hur har dialogen med Ottawa varit sedan ditt toalettbesök?

– Det var lite snack om att jag kanske skulle åka över till den här säsongen som kommer om jag hade gjort säsongen som var bra. Sedan har vi inte snackat så mycket mer om det.

– Jag har snackat mer med chefsscouten, Mikko Ruutu. Han ville att jag skulle gå till Finland eftersom han hade lite kontakter där samtidigt som han då kunde kolla på mig lite närmare.

– Ottawa brukar höra av sig nästan en gång i veckan för att kolla upp hur läget är, hur träningen går, vad jag ligger på för vikt och sådana grejer.

Foto: Ronnie Rönnkvist



Efter tre säsonger som junior i Örebro där Viktor Lodin blev en mer fysisk spelare fick han säsongen 2018/19 chansen att åka in inför hemmapubliken i Örebro och göra SHL-debut.



– Hemma mot Djurgården och rätt mycket folk. Jag tror det var i fjärde seriematchen. Det var mäktigt och sjukt kul. Dagen innan sa Niklas (Eriksson) att jag skulle göra mig redo för spel. Jag var med i fjärde-linen och fick hoppa in då det var vår tur.

– Jag var nog lite nervös på uppvärmningen, men när jag väl kom in på isen släppte det lite. I första bytet ”pinchade” Jesper Pettersson på mig. Det kanske inte var den skönaste jag kunde stöta på, men då kom jag verkligen in i matchen.

”KÄNNER JÄTTESTOR REVANSCHLUST”

Totalt blev närmare fem säsonger för Lodin i Örebro-tröjan.



– När jag ser tillbaka på den tiden ser jag bara bra saker. Jörgen Hägg i J20 gav mig extremt mycket förtroende. Han pratade mycket med mig om vad jag måste förbättra för att bli en A-lagsspelare.

– (Niklas) Sundblad hjälpte också mig extremt mycket. Han var stenhård samtidigt som han var på mig om att jobba stenhårt och allt sådant. Jag har lärt mig väldigt mycket, försvarsspel, kunna spela fysiskt i vissa byten, ta vara på chansen när man får den, men också försöka lira när det finns chans till det.

Senaste säsongen blev splittrad för Viktor Lodin. Det blev 22 matcher i Örebro innan han lånades ut till Vita Hästen för resten av säsongen.



– Jag är absolut inte nöjd och idag känner jag en jättestor revanschlust. Jag hade otur med skador och sjukdomar samtidigt som vi hade ett bra lag i Örebro. Det var svårt att ta en plats. Jag kan bara ta lärdom av att det ser ut så här på seniornivå, att det alltid är tufft om platserna i laget, men även att försöka komma tillbaka starkare efter skador och sådana saker.

– Självklart är jag besviken över säsongen, men det går inte att göra någonting åt det nu. Det är bara för mig att bevisa för Ottawa att jag är en bra spelare och göra säsongen som kommer bra.

Vad betydde Vita Hästens tränare, Tony Zabel, för din vidare utveckling?

– Han snackade mycket med mig om powerplay och sådana saker. Jag hade lite juniortakter i mig med att hålla i pucken lite för länge, säger Viktor Lodin med ett snett leende och fortsätter:

– Han hjälpte mig med sådana saker och fick mig att spela lite mer som en senior.

Du valde att inte spela i Vita Hästen kommande säsong utan ny klubbadress blev Timrå, vad låg bakom det beslutet?

– Vi snackade faktiskt inte så mycket med Vita Hästen, men jag visste att Tony var intresserad. Sedan kändes det bra väldigt tidigt då jag pratade med Kent (Norberg, sportchef). Även min agent, Christian Sjögren, pratade med Kent.

– Allting kändes bara rätt. Timrå har fostrat unga spelare förut samtidigt som den satsning dom gör den här säsongen är en resa jag gärna vill vara med på.

Foto: Ronnie Rönnkvist



Hur mycket påverkade ditt val av Timrå att klubben fick behålla trion Jonathan Dahlén, Jens Lööke och Albin Lundin?

– Det spelar såklart roll om en klubb får ha kvar sina toppspelare. Det gör bara chanserna att gå längre den här säsongen ännu större, så det spelade in lite.

Dina första intryck av Timrå?

– Det känns jättebra. Alla är hur schyssta som helst och jag kände direkt att det är en skön lagsammanhållning. Vi umgås även mycket utanför isen. Nästan alla i laget spelar golf. Annars är det mycket padel eller att några i laget går fixar middagar tillsammans.

Vem hörs mest i omklädningsrummet?

– (Skratt) Är ”Nubben” där så är det han. Annars är det Sebastian Hartmann eller Jens Lööke.

Hur långt kan det här laget räcka?

– Vi kan absolut gå hela vägen. Vi har materialet för att göra det, men sedan ska olika saker stämma, men jag tror verkligen att vi, som sagt var, kan gå hela vägen.