Edmonton illa ute – efter dråpliga självmålet

Edmonton Oilers ligger risigt till i play in-serien mot Chicago Blackhawks.

Trots att slutspelet avgöras i deras egna arena så har Oilers förlorat två av tre matcher hittills och måste nu vinna två matcher i rad för att inte åka ut direkt.

I nattens match var Edmonton i ledning med 3-2 i slutet av den tredje perioden. Med sex minuter kvar kvitterade dock Matthew Highmore till 3-3 för Blackhawks innan avgörandet kom med endast 76 sekunder kvar att spela.

Chicago vinner en offensiv tekning och Connor Murphy har pucken på blålinjen och slänger den mot mål. Där står kaptenen Jonathan Toews och Edmontonbacken Ethan Bear. Pucken styrs in i målet över Mikko Koskinens plockhandske.

This is just bad luck for Ethan Bear. If he doesn't put his stick in there, Toews has a shot at a re-direction. Unfortunate, but he's a good young player and will bounce back. Loss is not on him. #Oilers #Blackhawks #NHL pic.twitter.com/LPxGfOtvPc