Henke hoppade in - kunde inte rädda Rangers

Nattens träningsmatchande i Toronto bjöd på ett New York-derby mellan Rangers och Islanders. Det visade sig bli en tät tillställning helt i Islanders-coachen Barry Trotz smak. Hans lag gick segrande från isen, 2–1, efter att backen Devon Toews skjutit det matchvinnande 2–0-målet sent i tredje perioden.

Det målet gjordes på Henrik Lundqvist. Han hoppade in i Rangers kasse halvvägs in i den andra perioden efter att ryssen Igor Sjestjorkin stoppade sex av sju skott under matchens första 30 minuter. Henke skötte sig väl och stoppade 14 av 15 skott under resten av matchen.

Men det var Islanders målvakter som glänste mest i det här genrepet.

Ryssen Semjon Varlamov stoppade samtliga 19 skott han ställdes inför under de två första perioderna. Tysken Thomas Greiss avlöste honom inför tredje perioden och höll sånär nollan även han. Rangers reducering kom med 3.38 kvar av tredje perioden. Filip Chytil svarade för det målet efter assist av Jesper Fast.

– Mina målvakter är i bra form, konstaterade Barry Trotz förnöjt efter matchen.

För Islanders väntar Florida Panthers i play in. Den serien startar på lördag kväll, 22.00 svensk tid.

För Rangers står Carolina Hurricanes för motståndet, en play in-serie som startar på lördag kväll, 18.00 svensk tid.

N Y Rangers – N Y Islanders 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

N Y Rangers: Filip Chytil (Jesper Fast).

N Y Islanders: Anthony Beauvillier, Devon Toews.