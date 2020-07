"Jag vill ha svenska spelare"

Efter nästan 20 år i olika roller i NHL har Todd Woodcroft tagit steget in i collegevärlden. Som nybliven head coach för University of Vermont hoppas han kunna utnyttja sina starka band till Sverige för att locka fler svenska talanger till collegehockeyn.

– Mitt hjärta finns ju i Sverige och jag tycker att ju att ni är bäst i världen på att utbilda spelare, säger den tidigare Tre Kronor-coachen till hockeysverige.se.

Todd Woodcroft må vara uppvuxen i Toronto och ha kanadensiskt pass. Men en stor del av hans hjärta har blågul kulör. Det beror inte bara på att han jobbade som extra coachresurs för Tre Kronor under World Cup 2016 och under hockey-VM 2017.

Nej, redan innan dess hade 47-åringen och Sverige funnit varandra.

2009 tog Woodcroft anställning som Europascout för Los Angeles Kings. I stället för att flyga fram och tillbaka mellan Nordamerika och Europa bosatte han sig i Sverige – närmare bestämt Nykvarn utanför Södertälje – under fyra år. Där fick han nämligen låna Mikael Samuelssons hus medan Södertälje SK:s nuvarande sportchef fortfarande spelade i NHL.

Det är en av anledningarna till att banden till Sverige är så starka i dag. All hjälp och all gästvänlighet som Woodcroft absorberade från hockeymänniskor under sin tid här har skapat en stor tacksamhet.

– Mikael Samuelsson lånade ut sitt hus, Andreas Lilja lånade ut en bil och scouter som Håkan Andersson och Christer Rockström tog med mig över allt och visade hur allt fungerade. Ingen av de här människorna hade en enda anledning att hjälpa mig, men det gjorde de och det är förklaringen till att jag har så starka känslor för ert land i dag, säger han till hockeysverige.se.

– Jag önskar att jag var miljonär så jag kunde publicera en stor tack-annons i någon av era stora dagstidningar. För det är så jag känner kring min tid i Sverige.

LÄMNADE WINNIPEG JETS – INNAN SLUTSPELET

Efter tiden med Los Angeles Kings jobbade han som chefsscout för Calgary Flames i tre år innan han hamnade i Winnipeg Jets som assisterande coach under fyra säsonger. Men när Jets nu förbereder sig som bäst för att kliva in i det försenade slutspelet och möt just Calgary finns inte Woodcroft längre med i bilden. I mitten av april meddelade University of Vermont att de anställt honom som head coach för sitt collegelag i NCAA.

– Det var ett svårt beslut att lämna Winnipeg när man har investerat så mycket tid och kraft i spelarna och laget där. Men mitt kontrakt med klubben löpte ut 30 juni och jag har länge velat testa på hur det är att vara head coach. Det här var ett gyllene tillfälle att göra det. När Vermont hörde av sig blev jag väldigt smickrad, säger Todd Woodcroft.

Nu ser han fram emot att få testa på att forma en ny generation spelare. Att se om det han har lärt sig i NHL genom åren kan hjälpa honom att skapa en vinnande kultur i ett program som haft det lite tyngre senaste åren. I fjol vann "Catamounts", som laget kallas i folkmun, bara fem av sina 34 matcher och var med det näst sämst av alla collegelag i USA:s förstadivision.

– Lyckligtvis har mina föregångare byggt ett lag med riktigt starka karaktärer. Även om de hade det riktigt tufft i fjol var det ett lag som aldrig gav upp. Oavsett omständigheterna fortsatte de att spela till slutsignalen och det är något som jag vill att vi ska bygga vidare på, säger Woodcroft.

– Nu handlar det om att hitta fler spelare...

"30-35 PROCENT AV NHL-SPELARNA KOMMER VIA COLLEGE"

Många av dem hoppas han kunna hitta i Europa – och inte minst Sverige. Inför nästa säsong har University of Vermont redan en svensk spelare i truppen. En spelare som följer släkttraditionen.



– Viktor Stålberg och hans bror Sebastian spelade ju båda här och nu har vi rekryterat deras kusin Whim Stålberg. Jag tar gärna hur många Stålberg som helst i mitt lag, skrattar Todd Woodcroft.

– Men jag vill gärna ha fler svenskar i laget i framtiden. Jag kommer att försöka vara i Europa så mycket som möjligt och leta spelare där. Mitt hjärta finns ju i Sverige och jag tycker att ju att ni är bäst i världen på att utbilda spelare, men även om ingenting slår den hockeyutbildning era spelare kan få via spel i klubbarna i SHL eller Hockeyallsvenskan tror jag att college kan vara en bra rutt för vissa spelare.

Han fortsätter med att förklara varför.

– I dag består NHL till 30-35 procent av spelare som har kommit upp via collegespel. Det har gjort att man i Nordamerika börjar förstå vilken bra utbildning det här är, men i Europa kanske man inte har lika bra förståelse för det. Jag hoppas kunna komma över och förklara det så att fler tar chansen att komma hit och kombinera hockey med studier.

– Vi spelar inte lika många matcher, men får å andra sidan mer tid för träning på det sättet. Det gör att spelarna får chansen att utvecklas i sin egen takt. Det finns ingen stress på det sättet och det är en av orsakerna till att jag tror att college har blivit ett så bra alternativ. Inte minst för spelare som är lite mer av late-bloomers.

– Så nu måste jag hitta de svenska spelarna som är intresserade och få dem att förstå att när man kommer till NCAA, exempelvis Vermont, som 19-åring kan man fortfarande fullfölja sina åtaganden gentemot sin klubb. Sedan är det också viktigt att förstå att en rookie i NHL i dag är i genomsnitt ungefär 23 år gammal. Så när du kommer till college har du fyra år på dig att utvecklas. Och blir du inte draftad av någon NHL-klubb blir du free agent och kan själv välja vilken klubb du vill skriva kontrakt med. Så det finns många fördelar för collegespelare.

Skolgången är också ett stort plus. Fungerar inte hockeyn i den utsträckningen att man blir en professionell spelare har man i de flesta fall skaffat sig en bra utbildning att falla tillbaka på.

– Ta en kille som Carl Hagelin som flyttade till University of Michigan tidigt. Han hade insikten att om han inte skulle bli den NHL-spelare han är skulle han ha sin examen som plan B.

"DRÖMMEN ÄR EN LANDESKOG-TYP"

Anledningen till att Todd Woodcroft är så intresserad av svenska spelare, men även finska, är att han anser att de ofta sitter på en skicklighet som nordamerikaner inte besitter i samma utsträckning.

– I min mening kommer de flesta skickliga spelare från Europa. Titta bara på backarna som svensk hockey har fått fram de senaste tio åren – det är ju de bästa backarna i världen. Varför har de blivit så bra? Det är för att de i sin hemmamiljö har fått lära sig att vara konstruktiva med pucken i stället för att bara slå den sarg ut. Det är det tankesättet jag vill ha hos mina spelare, en kombination av karaktär och skicklighet. Drömmen är att få in en Gabriel Landeskog-typ, som representerar både och, men problemet är givetvis att det finns 60 andra NCAA-klubbar som resonerar likadant (skratt).

Utmaningen ligger inte bara i det. För att man ska kunna spela collegehockey måste man fortfarande räknas som "amatör". Det innebär att man inte får ha haft A-lagskontrakt i en högre liga eller ens varit ombytt för spel i SHL eller Hockeyallsvenskan. Har man fått speltid i en professionell liga kan man i värsta fall bli diskvalificerad från att spela collegehockey, eller åtminstone stängas av från matcher.

– Sedan handlar det om att kvalificera sig för att studera här också. University of Vermont brukar kallas "en offentlig Ivy-skola" för att det har så gott rykte och då krävs det vissa testresultat för att dels komma in och sedan dels upprätthålla sin plats genom bra studieresultat, förklarar Todd Woodcroft.

Precis som för resten av hockeyvärlden befinner sig den amerikanska collegehockeyn i ett vänta-och-se-läge. Todd Woodcroft är i sitt sommarhus i Minnesota men hoppas kunna bege sig till Vermont i mitten av nästa månad för att inleda den karantän som krävs när man reser mellan vissa av delstaterna i USA just nu.

– Säsongen ska starta i oktober, men det är möjligt att de skjuter fram starten. Några av de större lärosätena vill skjuta fram sina terminer och det påverkar givetvis idrotten också. Men jag förbereder mig för att vi ska spela på utsatt datum, säger han.

– Utmaningen ligger i att vi kommer att tvingas dela upp laget i tre grupper i början och träna dem separat. Reglerna gör att vi måste jobba så ett par veckor innan vi kan låta hela laget träna tillsammans. Det gör hela processen svårare för spelarna när de har en ny coach och ett nytt system att lära sig. Vi försöker vara kreativa och använda Zoom till att kontakta spelare och visa dem video på hur vi vill spela och hålla dem engagerade på det viset. Det är annorlunda tider...

FOTON: Bildbyrån/Joel Marklund

