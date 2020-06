HV71 gick plus – pandemin till trots

Sportsligt sett var SHL-säsongen 2019/20 lite av en berg- och dalbana för HV71. Man slutade på femte plats i SHL-tabellen och hade en kvartsfinal mot Skellefteå att se fram emot när slutspelet 2020 plötsligt ställdes in till en följd av coronaepidemin.

Men trots att klubben gick miste om viktiga intäkter under slutspelet kan man presentera ett plusresultat. Under tisdagen gick HV71 ut med att man gjort närmare en miljon i vinst under 2019/20.

– Det är glädjande att vi når ett positivt resultat. Vi har en del slutspelsrelaterade kostnader i form av material, mat och marknadsföring. Dessutom har vi skrivit ner andelar i HIE (Hockey Invest Europe) med 1,4 miljoner som påverkat resultatet. Det gör att vi idag kan presentera ett överskott på 868 000, säger klubbdirektören Agne Bengtsson.



Det var emellertid både plus- och minus inom verksamhetens olika områden.

– I övrigt ser vi en ökning på biljettintäkterna i grundserien samtidigt som vi kan konstatera ett litet tapp på marknadssidan och mat och dryckesförsäljningen, säger Agne Bengtsson.