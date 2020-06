Så mycket har de svenska klubbarna tjänat på NHL-kontrakten

För de tio första spelarna får de svenska klubbarna drygt 2,5 miljoner kronor för varje spelare. Från den elfte spelaren och uppåt så höjs den premien till drygt 3,5 miljoner kronor per spelare. Tio procent av dessa pengar tillfaller sedan en rad regionala projekt, klubbar i SDHL samt spelarnas moderklubbar.



Deadlinen för NHL att sajna svenska, odraftade spelare är den 15 juni.

De svenska spelarna som skrivit NHL-kontrakt under våren följer nedan, samt information hur mycket pengar respektive klubb får ta del av:

Nils Höglander (Från Rögle till Vancouver)

Så fördelas pengarna (ca): 1,25 miljoner kronor till Rögle och 1,25 miljoner kronor till AIK.



Det kom förmodligen inte som någon större överraskning för Rögles ledning när det i slutet av april stod klart att Höglander sajnat sitt treåriga entry level-kontrakt med Vancouver Canucks.

Canucks valde Höglander i andrarundan i förra sommarens draft och den 19-årige västerbottningen stod för en fin säsong i Rögletröjan den gångna säsongen med flertalet läckra mål.

Var Höglander spelar nästa säsong är alltjämt oklart, men i en intervju med Hockeysverige gjorde Höglander klart att han siktar på att ta en plats i Vancouvers NHL-trupp till den kommande säsongen.

Pengarna för Höglanders NHL-deal fördela broderligt mellan AIK och Rögle, klubbarna han spenderat två säsonger vardera i under de senaste fyra åren.

Nils Höglander.Foto: Bildbyrån



Linus Sandin (Från HV71 till Philadelphia)

Så fördelas pengarna (ca): 1,25 miljoner till Rögle, 625 000 kronor HV71 och 625 000 kronor till Almtuna.



Rögle får ytterligare en skönt slant för Linus Sandins NHL-kontrakt, då Uppsalasonen spenderade två säsogner mellan 2017 och 2019 i Ängelholmsklubben. Almtuna och HV71 får dela på de resterande pengarna, vilket förmodligen är en ytterst välkommen slant in i främst Almtunas plånbok.

Efter att haft en anonym SHL-roll i Rögle 2017/18 blomstrade Sandin ordentligt säsongen därpå då han gick från tre till 16 fullträffar. Den gångna säsongen i HV-tröjan ökade 24-åringen sin målskörd till 19 mål, vilket fick Philadelphia att sajna honom.

Kontraktet med Flyers sträcker sig över nästa säsong och har en lönetaksträff på 925 000 dollar, drygt 8,6 miljoner kronor.

Linus Sandin.Foto: Jörgen Jarnberger/Bildbyrån



Mathias Bromé (Från Örebro till Detroit)

Så fördelas pengarna (ca): 1,875 miljoner kronor till Mora och 625 000 kronor till Örebro.



Klubben har brottats med stora ekonomiska problem under våren, men snart kommer sköna slantar att trilla in på dalalagets konto. Det kan man tacka Mathias Bromé för, som under våren tecknade ett ettårskontrakt med Detroit som kan bli värt så mycket som drygt 1,1 miljoner dollar, enligt CapFriendly.com.

Bromé hade NHL-anbud redan förra sommaren, men valde då att tacka nej för att ta ytterligare ett år i SHL. Den gångna säsongen blev Tre Kronor-forwardens poängbästa i karriären, då han producerade 43 poäng (17+26) på 52 SHL-matcher för Örebro, som alltså också får en del av Bromé-kakan.

Mathias Bromé.Foto: Johan Bernström/Bildbyrån



Victor Brattström (Från Timrå till Detroit)

Så fördelas pengarna (ca): 2,5 miljoner kronor till Timrå.



Efter att ha draftats som överårig 2018 har Brattström via tre seniorsäsonger i Timrå lyckats spela till sig ett NHL-kontrakt med Detroit Red Wings. Målvakten, som kommer från Göteborg och har Frölunda som moderklubb, anslöt till Timrå från Frölundas juniororganisation 2016 vilket innebär att det är medelpadingarna som får hela summan (bortsett från de tio procenten som försvinner till andra ändamål) rakt in på kontot.

Kontraktet med Detroit sträcker sig över säsongen 2021/22 och nästa säsong kommer Brattström vara utlånad till finska KooKoo, där han blir lagkamrat med tidigare Timråpolarna Vilmos Gallo och Erik Karlsson.

Victor Brattström.Foto: Bildbyrån/Pär Olert



Fredrik Händemark (Från Malmö till San Jose)

Så fördelas pengarna (ca): 2,5 miljoner kronor till Malmö.



Händemarks imponerande resa tog honom från ett kontrakt med allsvenska nykomlingen Pantern till NHL-kontrakt med San Jose inom loppet av drygt fyra år.

Dalmasen har spenderat de fyra senaste säsongerna i Malmö Redhawks, vilket gör att SHL-klubben blir ensam klubb att få ta del av de miljontals kronor som NHL delar ut i samband med Händemarks kontraktsskrivande.

Den gångna säsongen producerade 26-åringen från Björbo 38 poäng (14+24) på 52 SHL-matcher, hans överlägset bästa poängnotering i SHL-karriären.

Kontraktet med San Jose är värt 925 000 dollar enligt CapFriendly.com.

Fredrik Händemark.Foto: Bildbyrån/Avdo Bilkanovic



Theodor Lennström (Från Frölunda till Edmonton)

Så fördelas pengarna (ca): 1,25 miljoner till Färjestad, 625 000 kronor till Frölunda och 625 000 kronor till BIK Karlskoga.



Redan förra säsongen hade Lennström NHL-anbud att ta ställning till, men liksom Mathias Bromé valde Frölundabacken att stanna ett år till i Sverige för att sedan ta steget över till Nordamerika. Edmonton var laget som vann dragkampen om svenskens signatur och hans namnteckning på Oilers-kontraktet innebär att lite drygt 1,25 miljoner kronor kommer att ramla in på Färjestads konto i framtiden. Detta eftersom att stockholmaren spenderat två av sina fyra senaste säsonger i Karlstadsklubben.

Lennströms kontrakt med Edmonton sträcker sig över den kommande säsongen och är enligt CapFrienldy värt 925 000 dollar.

Theodor Lennström.Foto: Axel Boberg/Bildbyrån



Filip Berglund (Från Linköping till Edmonton)

Så fördelas pengarna (ca): 2,5 miljoner till Skellefteå.



Efter att ha spenderat hela sin hockeykarriär i Skellefteå valde Berglund att lämna Västerbotten för ett nytt äventyr i Östergötland och Linköping. Kort därefter stod det klart att Edmonton valt att säkra upp den högerskjutande backens tjänster de kommande två säsongerna Hade Edmonton inte sajnat Berglund innan den 1 juni hade NHL-klubben gått miste om LHC-backens rättigheter.

Inga pengar kommer dock att tillfalla Linköping då Berglund ännu inte spenderat en säsong i klubben, vilket gör att Skellefteå får 2,5 sköna miljoner in på kontot.

Filip Berglund.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



Johannes Kinnvall (Från HV71 till Calgary)

Så fördelas pengarna (ca): 1,25 miljoner till Timrå, 625 000 kronor till HV71 och 625 000 kronor till Brynäs.

Så sent som 2015 spelade Kinnvall juniorhockey i Valbo. Den gångna säsongen var han en av SHL:s mest prominenta backar och producerade hela 40 poäng (1+29) på 51 matcher för HV71.

Kinnvalls framfart i Jönköping gick inte NHL-klubbarna obemärkt förbi. Under våren skrev 22-åringen, som aldrig draftades av någon NHL-klubb, på ett tvåårskontrakt värt drygt 17 miljoner kronor.

De stora vinnarna i Kinnvalls kontraktsskrivande är, förutom Kinnvall själv, Timrå. 22-åringen spenderade två av sina fyra senaste säsonger i klubben, vilket gör att man får in 1,25 miljoner på kontot i och med backens kontrakt med Flames.

Kinnvalls kontrakt gör även att Timrå för stunden är det lag som tjänat mest pengar på NHL-avtal under våren.

Johannes Kinnvall.Foto: Axel Boberg/Bildbyrån



Fredrik Karlström (Från Växjö till Dallas)

Så fördelas pengarna (ca): 1,25 miljoner till Linköping, 625 000 kronor till Växjö, 625 000 kronor till AIK.

I sista stund lyckades Dallas och Karlström komma överens om ett tvåårsavtal. Om man inte hade lyckats nå en överenkommelse innan den 1 juni var över skulle Stars tappa rättigheterna, vilket man nu alltså inte gör.

I och med Karlströms signatur tillfaller 1,25 miljoner kronor till Linköping, klubben Karlström representerade mellan 2017 och 2019. De resterande slantarna får Växjö och AIK snällt dela på.

Karlström kommer dock inte lämna Växjö, utan lånas ut till smålänningarna en säsong för att få fortsätta utvecklas på hemmaplan.

Fredrik Karlström.Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson



Linus Högberg (Från Växjö till Philadelphia)

Så fördelas pengarna (ca): 2,5 miljoner till Växjö.

Även för Linus Högberg krävdes det att han skulle sajna ett NHL-kontrakt senast 1 juni för att inte Philadelphia skulle tappa rättigheterna till honom och under helgen som föranledde deadlinen skrev den tidigare JVM-backen på ett tvåårigt entry level-kontrakt med klubben.

Tack vare Högbergs signatur får nu Växjö in 2,5 sköna miljoner på kontot. I och med Högberg och Karlströms sena påskrifter har smålänningarna hittills dragit in över tre miljoner kronor på NHL-avtal, vilket gör att de landar in på en tredjeplats bland de svenska klubbarna.

Linus Högberg.Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån



Klubbarna som tjänat mest på NHL-kontrakten (cirka)

1. Timrå IK: 3 750 000 kronor

1. Rögle BK*: 3 750 000 kronor

3. Växjö Lakers: 3 125 000 kronor

4. Skellefteå: 2 500 000 kronor

4. Malmö: 2 500 000 kronor

6. AIK: 1 875 000 kronor

6. Mora: 1 875 000 kronor

8. HV71: 1 250 000 kronor

8. Färjestad: 1 250 000 kronor

8. Linköping: 1 250 000 kronor

11. Brynäs: 625 000 kronor

11. BIK Karlskoga: 625 000 kronor

11. Almtuna: 625 000 kronor

11. Örebro: 625 000 kronor

11. Frölunda: 625 000 kronor

Timrås sportchef Kent Norberg har all anledning att le.Foto: Bildbyrån/Pär Olert



*Förutom Höglander och Sandin har även Kodie Curran skrivit på ett NHL-kontrakt, vilket gör att de får in ytterligare 1,25 miljoner kronor in på kontot.



