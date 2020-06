"Alltid sagt att jag aldrig stänger några dörrar till Frölunda"

Henrik Lundqvist går en oviss framtid till mötes som NHL-målvakt. För hockeysverige.se berättar han om sin tuffa säsong, tankarna inför framtiden och hur han ser på en eventuell återkomst till Frölunda en vacker dag.

– Jag får avvakta och se var New York Rangers står, säger Lundqvist.

Mycket talar för att säsongen NHL-säsongen 2019/20 kommer att avslutas under sommaren. Sista ordet är inte sagt där och nu börjar det dessutom höjas röster om riskerna för spelare med underliggande sjukdomar. Vad allt landar i återstår att se. Många spelare avvaktar och följer utvecklingen kring en återstart av NHL lite ”dag för dag”.

– Den här situationen är så unik och allt är jättekonstigt. Jag är väldigt kortsiktig här och tar det vecka för vecka, berättar Henrik Lundqvist för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag har tränat på, försöker håller mig i fysiskt trim och tekniskt jobba med bitar på isen. Om de sedan trycker på knappen och säger att vi ska köra får jag mer mentalt ställa mig in på det, men just nu är det mer att jobba med kroppen, tekniken på isen och hålla igång. Sedan får vi se vad det blir.

– Det har varit en väldigt annorlunda tid för oss, men så tror jag att det varit för de flesta människorna. Jag försöker inte fundera så mycket utan tagit den här tiden till att ha en så bra tid som möjligt med familjen hemma i Sverige, hämta kraft, energi och positivitet.

– Jag hade en ganska tung tid under några månader på vårkanten så fokuset nu är att träna och må bra.

Hur tror du statusen på spelarna kommer att vara om ligan drar igång under sommaren efter ett ganska långt uppehåll?

– Det har redan diskuterats att första veckan blir viktig, att man då inte tok-kör. Det är viktigt att man får ”mjukna in i det” med tanke på ljumskar och så vidare. Ofta när man kör en camp och börjar åka mycket skridskor, klart att det blir lite chock för allas kroppar.

– Sedan har vi olika förutsättningar. Vi tränar på bra här hemma i Sverige och många av oss är på is. Det är inte alla som har kunnat var det borta i USA. Nu kommer de börja öppna upp träningsanläggningarna så man kommer kunna börja träna där igen så jag tror killarna kommer vara väl förberedda då det väl är dags.



Har du själv tränat försäsong under uppehållet eller har du kört på som under en vanlig säsong?

– Jag skulle säga att det känns som något mittemellan försäsong och mitt i en säsong. Jag håller igång, tränar på is, jobbar med teknikbitar…

– Samtidigt har vi inget riktigt startdatum så jag ser det här uppehållet som en möjlighet att jobba lite mer med teknik och hitta en bra känsla på isen. Sedan skulle jag säga kroppen känns väldigt bra just nu.

Blir det spel i sommar kommer jag åka tillbaka själv. Familjen kommer bli kvar i Sverige.



Det är annorlunda tider i världen. Henrik Lundqvists Manhattan och New York har drabbats hårt av covid-19. Om NHL drar igång under sommaren har han och familjen tagit beslutet att hans fru och barn blir kvar hemma i Sverige.

– Blir det spel i sommar kommer jag åka tillbaka själv. Familjen kommer bli kvar i Sverige. Klart att det kommer bli väldigt annorlunda att vara där och ifrån familjen.

– Vi har precis avslutat samtal med doktorer och laget eftersom det är många bitar som ska stämma med tester och allt sådant då vi kommer över, men också om procedurerna vi kommer ha då vi åker till rinken för att hålla allt i schack.

– Det blir inte det här vanliga att glida in till en morgonträning utan det finns saker vi måste göra innan vi inställer sig i omklädningsrummet eller på isen, vilket är något vi bara får se till att göra varje dag. Det blir lite nya förutsättningar, men är också det som krävs i en sådan här situation.

SPARSAMT MED SPELTID

När familjen kommer åka över till New York igen är oklart.

– Sommarlovet börjar snart för barnen så de blir kvar i Sverige. Så har det alltid varit under mina 15 år där borta. Där är fokuset fortfarande.

– Sedan vet vi fortfarande inte när vi kommer spela eller hur länge vi spelar. Tanken är fortfarande att de kommer över någon gång i augusti oavsett hur vår säsong ser ut.

Det hände grejer som var utanför min kontroll...



Precis som Henrik Lundqvist sa tidigare i intervjun har han haft en ganska tuff säsong, framför allt under våren då han fått sparsamt med speltid.

– Jag tycker att jag hade en period i november, december som kändes väldigt bra. Sedan var vi i en situation första halvan av säsongen där vi hade ett väldigt ungt lag och försökte hitta vårt spel. Strukturen blev bättre och bättre.

– Sedan tycker jag att vi som lag faktiskt började spela bättre och bättre i andra hälften av säsongen. Det var i samma veva som jag började spela mindre och mindre.

– Jag känner att jag gjorde det jag kunde kontrollera, träna hårt och försökte ha en bra inställning. Sedan hände det grejer som var utanför min kontroll. Klart att det inte var så här jag hade målat upp att säsongen skulle bli, men så blev det.

Grejerna utanför Lundqvists kontroll var att den ryske målvakten Igor Sjestjorkin, av många sedd som svenskens tronarvinge, kallades upp från AHL och fick allt mer speltid och förtroende. Samtidigt fick Rangers andra ryss Alexandar Georgijev en hel del chanser – på "Henkes" bekostnad. Från februari och fram till det att säsongen pausades i mars gjorde Lundqvist bara tre matcher från start.

– För mig är det bara att kriga på. Jag vet inte hur de ser på slutspelet, om det blir ett slutspel, om jag ska stå eller inte. Det jag kan kontrollera i den här situationen är träna och förbereda mig.



Hur har dialogen kring din roll i laget varit under säsongen?

– Under första hälften var det egentligen ingen dialog utan jag körde på. Klart det blev en förändring då vi var tre målvakter. Då fanns det en viss dialog om hur det här skulle se ut.

– Jag började förstå hur situationen skulle bli och jag började förbereda mig mentalt för det eftersom det inte var något jag upplevt tidigare i min karriär. Att hantera situationen så bra jag kunde, det var en utmaning i det.

INVÄNTAR BESKED FRÅN RANGERS

Han har bara positiva saker att säga om sina ryska kollegor.



– De har jobbat på bra och är bra killar. Sedan har jag haft mest diskussion med Benoît (Allaire), målvaktstränaren. Samtidigt har vi varit på is tillsammans och pushat varandra och har fungerat bra.



Du har kontrakt med New York Rangers även under kommande säsong, hur går dina tankar framåt?

– Jag tänker bara den här sommaren. Efter den här säsongen kommer det bli en diskussion med Rangers om hur de ser på framtiden. Längre än så kan jag inte planera samtidigt som jag inser att förutsättningarna är lite annorlunda nu.

– Det är där jag är idag. Sedan får jag ta en funderare när jag vet hur Rangers tänker.

Funderar du på klubbyte eller har inte tankarna dragit iväg så långt ännu?

– Fokuset är här och nu på slutspelet. I slutändan är det sedan de som bestämmer. Jag får avvakta och se var de står.



Din bror Joel Lundqvist får teckna nytt kontrakt med Frölunda hela tiden i väntan på att du ska komma hem så ni båda får spela tillsammans. Han tycks aldrig få sluta, när kommer du hem och spelar i SHL igen?

– (Skratt) Jag vet inte. Det är många bitar jag väger in och som ska kännas rätt för att det ska ske. Jag har alltid sagt att jag aldrig stänger några dörrar till Frölunda.

– Med det sagt så har jag fortfarande mer att ge där borta så vi får se hur allt utspelar sig den här sommaren, men även nästa säsong. Jag tar det år för år. I det här fallet tar jag tre, fyra månaderna i taget. Sedan blir det kanske nya förutsättningar. Då får jag ta den diskussionen då.



Så det blir för Joel att skriva ytterligare ett nytt kontrakt snart igen?

– Det kommer han säkert göra. Han trivs med livet och med Frölunda. Han tycker det är roligt med hockey och det är det börjar, alltså med glädjen till sporten, avslutar Henrik Lundqvist.

