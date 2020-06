Här är KHL-svenskarnas monsterlöner

Från och med säsongen 20/21, det vill säga säsongen som startar i höst, får KHL-klubbarna bara spendera 900 miljoner rubel på sina lagbyggen. Det motsvarar ungefär 120 miljoner svenska kronor. Lönerna lär därmed gå ned - men toppspelarna kommer fortfarande kunna unna sig något extra på fredagskvällarna.

Ryska Sport-Business Gazeta har sammanställt ligans topplöner och vi kan konstatera att flera av KHL:s svenska storstjärnor tillhör lönetoppen, i alla fall om vi räknar ren lön och bortser från bonusar och andra förmåner.

Anton Lander tycks vara den svensk som drar in mest. Han har en månadslön på strax under 950 000 kronor, uppger den ryska källan. Bara fem spelare drar in mer i ren månadslön än Lokomotiv Jaroslavl-stjärnan, som den gångna säsongen gjorde 31 poäng på 59 matcher.

TJÄNAR MEST - AV ALLA

Bland de övriga svenska topplönerna märks Magnus Pääjärvi och André Petersson som har en månadslön på omkring 840 000 kronor. Den duon kommer ju nästa säsong göra Lander sällskap i Jaroslavl.

Även CSKA:s svenske toppmålvakt Lars Johansson finns med på topplistan. Han har en månadslön på strax över 800 000 svenska kronor enligt nuvarande växelkurs och tillhör med det KHL:s bäst avlönade målvakter.

Mest av alla tjänar Vadim Sjipatjov, som förra säsongen vann poängligan efter att ha producerat 65 poäng på 61 matcher i Dynamo Moskvas tröja. Han drar in drygt 1,3 miljoner svenska kronor i månaden.

KAN DUMPAS - PÅ GRUND AV LÖNEN

Finske Teemu Hartikainen och schweizaren Sven Andrighetto är de två utländska spelare som drar in mest, med ungefär en miljon i månadslön. Andrighetto ryktas dock vara oönskad av Avangard Omsk, just på grund av sin höga lön, och kan komma att skickas ned till farmarlaget i VHL.

Den tidigare Frölundabacken Philip Larsen är en av ligans bäst betalda backar, med 80 miljoner rubel per år. Salavat Julajevs danske stjärnback drar således in omkring 890 000 svenska kronor i månaden.