Vinnare igen – hon får Elite Prospects Award

För andra gången delar hockeyverige.se och Elite Prospects ut Elite Prospects Award även på damsidan. För andra gången vinner Maja Nylén Persson priset. Brynäs backstjärna var en given vinnare av priset även i år.



– Stort tack. Det är riktigt ärofyllt att få priset även i år.

Så säger Brynäs toppback Maja Nylén Persson efter att hon fått reda på att hon vunnit Elite Prospects Award, priset för Sveriges bästa junior, för andra året i rad.

I fjol skrev Nylén Persson historia då hon blev den första att vinna priset på damsidan. Då tangerade hon sin personbästa säsong med 19 poäng och spelade VM för andra gången i karriären. Sedan dess har det hänt mycket. Det blev visserligen inget VM den här gången, det satte Coronapandemin stopp för, men backstjärnan har hunnit gå ur skolan, få sitt första jobb - och framför allt har hon bytt klubb för första gången i karriären.

Den Skogsbofostrade 19-åringen lämnade Leksand efter säsongen 18/19, för att i stället bli en av de viktigaste pusselbitarna i Brynäs storsatsning.

– Jag hade spelat i Leksand i alla år, så det blev en stor förändring för mig och det tycker jag man märkte i början av säsongen. Jag var lite segstartad tycker jag, och det berodde på att det var så mycket nytt runt omkring som jag behövde tänka på. Det tog kanske lite fokus från själva hockeyn. Jag flyttade, jag behövde lära mig en ny miljö, lära känna nya lagkamrater, jag började jobba för första gången i livet. Det tog nog energi från hockeyn - men det var jag beredd på. Det var ganska naturligt att det blev så, säger stjärnbacken.

– Men efter jul fick jag ett lyft och känner att jag tog nästa steg i min utveckling. Jag har landat i miljön i Gävle och det är en bra miljö för att jag ska kunna ta ytterligare steg. Jag har verkligen kommit till rätt ställe.

"FANNS INGET SOM HÖLL MIG KVAR I LEKSAND"

Men trots att de många nya intrycken på ett sätt blev en energitjuv, menar Maja Nylén Persson att flytten också gav en ny energi.

– Det blev som en omstart för mig, så jag fick lite ny motivation och ny energi också. Jag tänkte liksom inte, när jag var inne i det, att det var en jobbig period att gå igenom. Det är något jag tänkt på i efterhand, att säsongen var lite trögstartad och att det förmodligen var allt det nya det berodde på. Men i slutändan är jag övertygad om att den här flytten var bra för mig.

Hur gick tankarna när du bestämde dig för att lämna Leksand?

– Jag hade spelat för dem i SDHL i fem år och hade gått ut skolan, så det fanns egentligen ingenting som höll mig kvar i Leksand. Jag såg mig omkring och hade kontakt med, och hälsade på, lite olika lag. Jag ville verkligen att det skulle bli rätt för mig, för jag ville ta nya steg som spelare - men också utvecklas som person. När jag hade kollat mig omkring lite kändes det rätt med Brynäs och den satsningen de ville göra.

Maja Nylén Persson belönades med ett treårskontrakt av den nysatsande klubben och kallades av sportchefen/lagkaptenen Erika Grahm för "Sveriges bästa back". Men trots det stora förtroende Brynäs investerat i henne, och trots de höga förväntningarna utifrån, kände supertalangen ingen större press.

Det känns som att jag hamnat på rätt ställe som damhockeyspelare



Hon vet ju att hon är en strålande hockeyspelare.

– Jag skulle inte säga att jag kände någon press, egentligen. Jag har alltid känt mig trygg i mitt hockeyspelande, och vet vad jag kan där. Hockey är det bästa jag vet, och fortsätter jag bara tänka på det så känner jag egentligen ingen press.

– Däremot är jag kanske inte den som syns eller hörs mest som person, så jag var egentligen mer nervös för hur det skulle bli att flytta till en ny stad och vad som skulle hända runtom själva hockeyn.

Hur ser du på den satsningen Brynäs gör?

– Jag har fullt förtroende för Brynäs och det beror mycket på att de har en långsiktig plan som de började med förra året. Det finns en bra organisation runt om, som jobbar för oss, Erika (Grahm) gör ett stort jobb för damhockeyn i Brynäs och det märks verkligen att det är oerhört proffsigt kring damerna. Det känns som sagt att jag hamnat på rätt ställe som damhockeyspelare, och det känns ärligt talat bara kul att få vara en del av den satsning som de gör.

Den känns "på riktigt?"

– Verkligen! Det räcker egentligen bara att kolla på den sportsliga utvecklingen som de har haft. Brynäs kom väl sjua eller något sådant för två år sedan, och gick från det till att bli trea förra säsongen. Men det märks i övrigt också. Vi tas verkligen på största allvar, på samma sätt som herrarna. Vi syns lika mycket i sociala medier som de gör, och får lika mycket plats. Det är en typen av saker som klubbarna verkligen behöver göra för att damhockeyn ska kunna bli större och för att den ska kunna utvecklas.

"DET ÄR KLART DET ÄR IRRITERANDE"

Ja, det blev som sagt en tredjeplats i SDHL och senare en semifinalplats. De förlorade i tre raka matcher mot Luleå i semifinalen - men det säger kanske inte hela sanningen. I den första semifinalen hämtade Brynäs upp 1-3 till 3-3 - men föll med 4-3 efter ett sent avgörande. I match två vann Luleå med 3-2 efter att Brynäs fått ett kvitteringsmål bortdömt i slutsekunderna, och match tre stod och vägde i två perioder innan Luleå ryckte ifrån och vann med klara 6-2.

– När man tänker tillbaka på det som hände så...det är klart det är irriterande, haha. Men det som har hänt har hänt, och nu är det bara att lägga det bakom sig. Nu ser vi framåt och har inlett en ny försäsong för att kunna bli bättre nästa år. Det är bara att fokusera framåt, även om det som hände då var väldigt snöpligt.

Vad var det som saknades för att ni skulle kunna slå ut Luleå?

– Vi kanske behöver vara lite bredare. Vi fick gå väldigt hårt på folk, medan de kunde rulla lite mer. Vi hade verkligen spetsen, den var kanske bäst i ligan, men bredden kanske inte fanns där för att vi skulle kunna slå dem i tre matcher.

Jag har alltid haft det offensiva spelet i mig, men jag har inte vågat släppa ut det

Trots den, enligt henne själv, tröga starten på säsongen satte Nylén Persson ett nytt personligt poängrekord, med sina 26 poäng. Med det var hon också hela SDHL:s bästa poängplockare för juniorer - forwards inkluderat. När hon själv får peka ut något som hon kände att hon tog kliv i under säsongen var det just hennes offensiva spel.

– Jag tog verkligen för mig mer. Jag har alltid haft det offensiva spelet i mig, men jag har liksom inte vågat släppa ut det riktigt. Men nu när jag fick spela med så bra spelare som jag fick kunde jag verkligen slappna av. Jag känner att jag verkligen kunde blomma ut och bli ett större offensivt hot, och det vill jag fortsätta jobba med i framtiden också.

– Svagheten i mitt spel är väl defensiven. Jag behöver vi bättre i spelet kring sargen, starkare framför mål, plocka bort klubbor och vid de andra situationerna du utsetts för som back. Egentligen vill jag nog bli bättre på allt i mitt spel (skratt).

"JAG MENAR, JAG VAR BARA 13 ÅR..."

Trots att hon bara är 19 år har backeleganten gjort sex säsonger, sammanlagt 187 grundseriematcher-matcher och 21 i slutspelet, på högsta nivå. Faktumet att hon slog sig in i SDHL så pass tidigt tror Maja har varit en fördel för henne.

– Det har verkligen varit nyttigt för mig i min karriär. Jag gick ju från att spela med killar till att komma in i damhockeyn och det var ju ett helt annat spel där. Det var inga tacklingar, exempelvis. Det tog kanske några säsonger innan jag verkligen kom in i damhockeyn. Men idag känner jag att det gav mig mycket att komma in så tidigt. Jag menar, jag var bara 13 år när jag kom in i SDHL. Jag fick anpassa mig lite och försöka vara smartare än de andra spelarna. Det har hjälpt mig mycket, att jag tvingades jobba så tydligt efter mina egna förutsättningar.

Brynäs har dragit igång försäsongen och tränar i små grupper som uppladdning till nästa säsong. En säsong då de ska ta ytterligare kliv, och kanske kan de till och med utmana giganterna HV71 och Luleå?

– Vi satsar hela tiden på att bli bättre och ta nästa kliv. Men vi får se vad vi får för lag först, allt är inte riktigt klart där.

– Brynäs har något bra gång och jag hoppas det kan locka hit bra spelare nu när de ser att vi tas på allvar här och att Brynäs verkligen gör något bra. Det är klart att jag hoppas att vi kommer kunna utmana om guldet redan nästa år.

FAKTA: Elite Prospects Award

Elite Prospects Award har delats ut till SHL:s bästa junior sedan 2013 och till SDHL:s dito sedan i fjol. Maja Nylén Persson vann dampriset även då.

I juryn som röstar fram vinnaren på damsidan återfinns:

* Ylva Martinsen, tidigare förbundskapten för Damkronorna

* Alexander Bröms, tidigare förbundskapten för damernas U18-landslag

* Maria Rooth, expert på SVT och tidigare landslagsspelare

* Valentina Lizana Wallner, expert på Viasat och tidigare landslagspelare

* Ronnie Rönnkvist, reporter på hockeysverige.se

* Uffe Bodin, chefredaktör på hockeysverige.se