"San Jose har varit väldigt stöttande i allt jag gjort"

I dag blev det alltså klart att Hockeyallsvenskan får behålla sin absolut mest attraktiva spelare, Jonathan Dahlén. Förra säsongen svarade 22-åringen för 36 mål och totalt 77 poäng på 51 matcher. Målbilden har han också klar för sig – att ta Timrå tillbaka till SHL.

– Egentligen har jag bara väntat på San Jose och om de ska dra igång säsongen där borta, säger Jonathan Dahlén till hockeysverige.se och fortsätter:

– Nu när det lutar mot vad det gör där borta kände jag efter att jag haft möte med Timrå, inte bara ”Nubben” (sportchef Kent Norberg) utan några fler inom klubben som hjälper till med sponsring och så vidare, att det då kändes väldigt spännande med att spela i Timrå kommande säsong.

– De sa att klubben siktade på att gå upp och då sa jag att det skulle vara värt att vara med på den resan, stanna ett år till bara för att få gå upp.



Vilka signaler har du fått från San José angående framtiden?

– Nu är det väldigt mycket med Corona och allt sådan där borta, man ska göra klart med den här säsongen, nästa säsong, draft och allt sådant.

– Klart att jag har känt förtroende från San Jose, absolut, och det känns som de tror på mig väldigt mycket.



Att du inte åker över till nästa säsong, kan du känna någon form av oro över att du kan få en stämpel på dig att inte vara redo för NHL ännu?

– Det får du egentligen fråga dem om. Jag tar mina beslut utifrån vad jag vill göra. Jag har upplevt San José som väldigt stöttande i allt det jag gjort.

– Klart att jag vill spela där en dag, men jag har ingen brådska. Jag vill utvecklas i lugn och ro och göra det som känns bäst för mig.



Vad hoppas du av kommande säsong när det gäller din personliga utveckling?

– Jag vill gå upp i SHL med Timrå. Sedan handlar min utveckling om fysen och inte isen. Det är i gymmet och med fysen som jag måste jobba på och inte främst på isen. Det här har jag möjligheten att göra i Timrå, att kunna bygga upp mig under säsongen och bli otroligt stark.

– Sedan utvecklas man såklart vart man än spelar, men det fysmässiga är det som var viktigast för mig. Vi har jättebra fystränare i Timrå och har möjligheten att träna både innan och under säsong.

– Dessutom har jag en hel sommar till på mig om vi inte skulle gå upp och göra mig redo för att spela någon annanstans.



Hur viktig har spelglädjen varit när du tog beslutet att stanna i Timrå ytterligare minst en säsong?

– Den har jag ju hittat igen. Jag hade nog haft ganska roligt på många ställen, men satsningen, att få gå upp och vara med på den resan…

– Klart att jag alltid vill ha kul när jag spelar. Jag hittade spelglädjen förra säsongen tack vare Timrå. Den är tillbaka och jag tror definitivt jag hade kunnat hitta den på många ställen också, men nu vill jag vara med på den här resan med Timrå.



Hur viktigt är det för klubben, men även dig personligen, att Timrå fått behålla exempelvis Jens Lööke och Albin Lundin som du spelade mycket tillsammans med förra säsongen?

– Det är jätteviktigt. Vi har en fantastiskt bra kemi och väldigt bra kompisar. Det är många spelare kvar från förra säsongen, men även flera bra som kommit in. Det är också säkert flera bra på väg in så jag tror att det blir bra.



Målbilden är SHL för dig och Timrå, men vad krävs det av er om ni ska ta steget upp?

– Att vi tar oss till slutspel och är bäst när det gäller. Jag tror annars att största nycklarna blir att vi fått behålla många av spelarna från förra säsongen. Samtidigt har vi en fantastiskt bra kemi och lagsammanhållning. Plus att vi har väldigt bra ishockeyspelare. Jag tycker att det känns väldigt bra, avslutar Jonathan Dahlén.