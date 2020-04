KLART: Tidigare storlöftet återvänder till NHL

Han var en storstjärna som junior och spelade bland annat tre U20-VM för Ryssland. Vid draften 2012 valdes han som spelare nummer tolv av Buffalo, och spåddes en lysande framtid i NHL.

Men efter att bara ha gjort 64 poäng på 217 matcher för Buffalo och Colorado, lämnade Michail Grigorenko Nordamerika redan som 23-åring och flyttade till CSKA Moskva. Där och då trodde nog många att vi sett det sista av honom i NHL. Men nu återvänder han till Nordamerika.

Den nu 25-årige ryssen, som blir 26 om några veckor, har skrivit på ett ettårskontrakt med Columbus Blue Jackets värt 1,2 miljoner dollar. Detta efter att han gjort tre säsonger i KHL, två av dem var dessutom riktigt bra. Förra säsongen gjorde ryssen 52 poäng på 55 matcher för CSKA och den här säsongen blev det 41 poäng på 47 matcher.

Michail Grigorenko hann under sina år utanför NHL också vinna ett OS-guld med Ryssland, eller OAR som de hette, 2018. Med klubblaget CSKA vann han Gagarin Cup förra året. Då vann han slutspelets poängliga och skytteliga efter att ha gjort 13+8 på 20 matcher.

It’s official: Mikhail Grigorenko is coming back to the NHL. Signed 1 year contract for 2020-2021 NHL season with Columbus Blue Jackets. #WeAreGoldStar! #CBJ pic.twitter.com/3xT6MhmUM3