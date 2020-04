16-åringen ger svensk damhockey hopp om ljus framtid

Hon har gått från klarhet till klarhet under sin unga karriär. Efter en lyckad rookiesäsong i SDHL hoppas 16-åriga djurgårdstalangen Lova Blom kunna ta ett ännu större kliv i sin utveckling.

– Jag har kört mitt eget spel och jag tycker att jag lyckats ganska bra, säger Lova Blom till hockeysverige.se.

Trots Damkronornas degradering till VM:s B-grupp i fjol finns det fog för att säga att svensk damhockey har en ljus framtid. Ett levande bevis för det är Djurgårdens Lova Blom.

Inför säsongen 2019/20 lämnade hon hemmastaden Nyköping för spel i SDHL. Redan under sin första säsong svarade 16-åringen för fyra mål och totalt tio poäng på 29 matcher. Så här långt råder det inga tvivel om att flytten till Stockholm har betytt mycket för hennes utveckling både på och vid sidan av isen.

– Jag skrev på för Djurgården med förväntningarna att det skulle bli ett lärorikt år. Det skulle bli min första säsong där jag spelade med damer på högsta nivån. Jag förväntade mig att det skulle bli som det blev, berättar Lova Blom som för tillfället är hemma i Nyköping och tränar på egen hand.

– Det var så tufft som jag trodde att det skulle bli samtidigt som det blev väldigt lärorikt. Jag tycker att jag lärde mig nya saker nästan varje dag, hur jag ska ta hand om mig själv, klarar mig på egen hand men också att det är en väldigt hög nivå ute på isen.

STORA KONTRASTER

Lova Blom spelade för två säsonger sedan i division 1 med Hammarby och upplever att det är en stor kontrast på träningarna mellan det hon upplevde då och det hon upplever i SDHL.

– Ja, det tycker jag absolut. Det är ett snäpp högre upp så det ska vara en skillnad. Det är bättre fart och man måste vara mer rejäl på planen när man kör tillsammans med dom på högsta nivån.

När vi sågs förra sommaren pratade du om att du är en småstadstjej, hur har det då fungerat i tvåmiljonersstaden Stockholm?

– Jag har bott i en liten stad under hela mitt liv så det har absolut varit en skillnad. Egentligen har allt gått bra och det har inte varit några problem alls. Sedan är det mycket mer folk i Stockholm, vilket är den största skillnaden, säger Lova Blom med ett lätt skratt.



Var hänger du helst då du inte är på Hovet och tränar?

– Mycket i min lägenhet, träffar kompisar, åker till stan, fikar lite och umgås med vänner. Jag bor jättenära Hovet så under själva säsongen är jag inte ute mycket i själva Stockholm.

– Det blir mest att gå fram och tillbaka till ishallen eller att jag åker in till stan någon gång ibland då jag har tid. Egentligen hinner jag inte se mycket av Stockholm.

"VI HAR FUNNIT VARANDRA"

Djurgården hade flera spelare som var under eller kring 20 år senaste säsongen. Det är något som Lova Blom tyckt varit bra.

– En del av oss bor dessutom nära varandra. Vi har funnit varandra jättebra. De flesta kör ”HG” (hockeygymnasiet) och går i skolan tillsammans så vi har absolut blivit en tajt och bra grupp. Vi hänger med varandra mycket fritiden så det har fungerat jättebra.



Hur triggar ni unga spelare varandra för att bli ännu bättre?

– Jag tror att då man som ung kommer till ett damlag blir det att man gärna vill vara bättre än de andra. Det skulle vara på så sätt vi triggar varandra, men sedan är det självklart att vi pushar varandra ute på isen.

– Vi unga måste också hålla ihop om vi får motgångar eftersom vi också ska kunna fortsätta utvecklas i framtiden. Det blir också mycket tävlingar mellan oss och det är väl där någonstans man utvecklas som hockeyspelare.

I Djurgården spelar även flera äldre rutinerade spelare så som Andrea Dalen, Josefine Jakobsen, Lovisa Berndtsson, Sophie Johansson, Josefine Holmgren, Julia Östlund med flera. Spelare och personer som har betytt mycket för den talangfulla centern.



– De har varit jätteviktiga. Speciellt den här första säsongen. Jag har sett upp till dem mycket och försökt ta efter det de gör på isen, men också utanför isen. Jag ser dem som stora förebilder och idoler.

Foto: Bildbyrån/Andreas Sandström



"HAR FÅTT MYCKET FÖRTROENDE"

Det Lova Blom känner att hon utvecklat mest utifrån det hon lärt av det äldre gänget är hur man som elitidrottare måste leva vid sidan av isen.

– Att ta hand om sig själv. Det är också en stor del som jag nu behövt tagit tag i, säger 16-åringen som också berättar att det var nervöst första gången hon skulle ut på isen för att spela med Djurgården i SDHL.

– Självklart var det nervöst. Jag visste att jag skulle möta bra och rutinerade spelare. Egentligen var det bara för mig att titta på vad de andra gjorde och sedan försöka köra mitt eget spel.

– Jag är i SDHL av någon anledning så det är bara att tro på det jag själv gör, gå ut där, utvecklas och se till att göra mitt bästa varje dag.



Hur ser du tillbaka på din egen prestation under debutsäsong i Djurgården och SDHL?

– Jag är ganska nöjd. Det har egentligen varit en tuff säsong med mycket nya grejer med hög nivå på spelarna samtidigt som jag försökt ta hand om mig själv utanför isen.

– Även om det varit tufft har jag försökt lösa allt på ett bra sätt. Jag har också fått mycket förtroende, vilket jag är väldigt glad över. Det har byggt upp mitt självförtroende också. Jag har kört mitt eget spel och jag tycker att jag lyckats ganska bra.



Har det varit svårt att hålla igen tacklingarna med tanke på att du spelade med killar förra säsongen?

– Ja, så har det absolut varit. Vissa matcher har det varit värre än andra. För mig är det en stor omställning eftersom jag i princip hela livet kört med killar och fått tacklas. Absolut har det varit svårt att hålla igen i vissa lägen.

JVM – INGEN FULLTRÄFF

Under säsongen fick Lova Blom chansen att spela i Junior-VM där Sverige trist nog hamnade utanför pallen i Slovakien.



– Det var absolut en jätterolig resa. Dock gick det inte som vi velat. Jag tycker att vi hade ett lag som kunde ha gått längre än vi gjorde (kvartsfinal).

– Jag tror inte att vi riktigt utnyttjade situationen på bästa sätt. Vi hade kunnat göra mycket bättre ifrån oss. Vi hade ett riktigt bra med grymma spelare individuellt som hade spelat hela säsongen tillsammans. Jag tycker också att vi hade fått ihop en bra sammanhållning i laget.

– Hade vi verkligen trott på oss själva och alla gått ut och spela som ett lag så tror jag att vi hade kommit längre än vi gjorde.

Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån



Lova Blom hade hoppats på mer från sig själv, men ger den egna insatsen godkänt.

– Jag tycker att den var helt okej ändå. Jag försökte spela mitt spel och vara en av dem som skulle gå ut där på isen och visa vad vi skulle göra.

– Ser jag det som en helhet är jag ändå inte är jag inte nöjd med tanke på att det gick som det gick. Jag tror vi alla kunde göra det ett snäpp bättre än vad vi presterade.



Förhoppningsvis börjar en ny säsong framåt hösten, hur snurrar dina tankar kring den?

– Det ska bli spännande. Nu är det några spelare som försvunnit från laget, men jag tror absolut vi kan bygga upp något bra.

– Vår försäsong börjar snart och när det väl drar igång handlar det om att tro på oss själva. Jag tror att det kan bli en bra säsong.



Två av Djurgårdens spelare, Josefin Bouveng och Sofie Lundin, åker i höst över till USA för att gå på college. Skola och ishockey i Nordamerika är något även Lova Blom kan tänka sig om några år.

– Sådana tankar finns det väl. Jag har haft kontakter lite här och var, men jag funderar fortfarande och har inte beslutat något ännu. Jag får ha kontakt med Sofie och Josefine och höra hur de tycker det är. Sedan får jag själv bestämma utifrån det hur jag vill göra, avslutar Lova Blom innan hon ska ut och ta sig an någon backe att köra försäsongsträning i.