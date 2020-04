Bekräftat: Nya klubben för Rögles succékeeper

Efter att ha varit en av de bästa målvakterna i den tjeckiska ligan värvades Roman Will till Rögle inför den nyss avslutade säsongen. Där gjorde han succé. Han räddade 92,2 procent av skotten, släppte in 2,1 mål per match och vann 22 av 34 matcher.

Det har varit klart en tid att han inte skulle bli kvar i Ängelholm - och nu är den nya klubben bekräftad. Precis som det ryktats kring hela våren blir det en flytt till KHL och Traktor Tjeljabinsk. Klubben bekräftar värvningen på Instagram.

27-åringens nya klubb gick till slutspel tre år i rad, 2017 till 2019, och nådde sin främsta framgång 2013 då de gick till Gagarin Cup-final.