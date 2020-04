Svensk damhockeys All-Star Team – förstafemman

Hur utser man tidernas All-Star Team inom svensk damhockey? Givetvis genom att fråga spelarna själva vad de tycker. Hockeysverige.se har låtit närmare hundra damspelare rösta om vilka spelare som varit bäst genom den svenska damhockeyhistorien. Det har resulterat i fyra All-Star Teams. I dag har vi slutligen kommit fram till de spelare på varje position som fick flest antal röster.



Vilka är Sveriges bästa spelare genom alla tider på damsidan?

Givetvis är det precis som på herrsidan en näst intill omöjlig fråga att svara på. Det som gör det så svårt är att jämföra olika generationer med varandra och väga meriter mot varandra ur ett historiskt perspektiv.

Hockeysverige.se har dock haft lyxen att få närmare 100 spelare och ledare från olika generationer att plocka ut sitt All-Star Team genom alla tider. Alltså spelare och ledare som själva har varit med och skrivit hockeyns historia. Vi har sedan sammanställt rösterna och utifrån det satt ihop fyra All-Star Team på samma sätt som vi gjorde på herrsidan 2015.

Över 50 olika spelare och ledare har fått röster, vilket gör den här unika rankingen extra rolig. Bara 24 av dessa kommer med i de All-Star Team genom alla tider som vi kommer att presentera i de fyra femmor.

Tidigare:

Svensk damhockeys All-Star Team – fjärdefemman

Svensk damhockeys All-Star Team – tredjefemman

Svensk damhockeys All-Star Team – andrafemman

Nu är vi framme vid den målvakt, femma och coach som röstades fram i lag ett.



MÅLVAKT

Kim Martin Hasson

Född: 1986

Moderklubb: Hammarby IF

Det råder nog inga tvivel om att Kim Martin Hasson från Söder i Stockholm är Sveriges bästa dammålvakt genom alla tider. Slog igenom stort vid OS 2002 då hon, som 16-åring, var högst delaktig i Damkronornas första olympiska medalj. Var även en av nyckelspelarna i silverlaget 2006. Vid turneringen 2006 utsågs hon dessutom till bästa målvakt. 2008 blev hon NCAA-mästare med University of Minnesota-Duluth. Har även varit proffs i ryska Tornado under en säsong. Avslutade karriären som spelare i Linköping där hon dessutom är sportchef i dag. Spelade nio VM-turneringar och fyra OS. En av våra största spelare inom svensk hockey någonsin. Kanske även världens bästa målvakt genom alla tider på damsidan.



Kim Martin Hasson skriver autografer 2003.Foto: Bildbyrån/Sören Andersson



BACKAR

Gunilla Andersson Stampes

Född: 1975

Moderklubb: Skärplinge HK

Med tio SM-guld, 297 A-landskamper och två OS-medaljer är Gunilla Andersson Stampes en av svensk damhockeys allra största genom tiderna. Hon lämnade SHK redan som 13-åring för spel i Brynäs. Flyttade som 20-åring ner till Stockholm. Där blev det först spel med Västerhaninge. Därefter blev det en säsong i FoC Farsta innan hon bytte klubb till Mälarhöjden/Bredäng och sedan vidare till Segeltorp. Var med vid OS i Nagano 1998 då damhockeyn var med på programmet första gången. Var även med om att vinna OS-brons 2002 och silver 2006.

Emma Eliasson

Född: 1989

Moderklubb: Kiruna AIF

Från samma klubb som bland annat backar så som Börje Salming och hans bror Stig. Liksom dessa två legendarer var Eliasson aldrig den spelare som klev undan i det fysiska spelet. Var bara 15 år då hon debuterade i Damkronorna 2003. Var landslaget trogen fram till och med säsongen 2015/16. I landslagströjan var hon bland annat med om att vinna OS-silver i Turin 2006. Totalt gjorde hon sju VM och tre OS. Utsågs till Sveriges bästa spelare 2016. Spelade efter tiden i Kiruna för Modo, Brynäs och Munksund/Skuthamn som senare blev Luleå.



Gunilla Andersson Stampes.Foto: Bildbyrån/Björn Tilly



FORWARDS

Erika Holst

Född: 1979

Moderklubb: Veddige HK

Blev dem första kvinnliga spelaren i TV-pucken 1994. Var tillsammans med Maria Rooth en av spelarna som lyfte svensk damhockey ytterligare en nivå. Både då det handlade om spel och träning. Gjorde fyra säsonger på University of Minnesota-Duluth där hon blev mästare tre av säsongerna. Återvände sedan till Sverige för spel i först Limhamn och sedan Mälarhöjden/Bredäng och Segeltorp innan hon avslutade sin karriär. OS-spelare redan 1998, men var även med om att vinna brons 2002 och silver 2006. Given i Damkronorna från 1994 till 2013 – alltså under 19 säsonger.



Maria Rooth

Född: 1979

Moderklubb: Rögle BK

Ett av svensk hockeys starkaste affischnamn på damsidan under flera år. Det går nästan att kopiera texten från Holst när man ska nämna Rooths karriär. Trefaldig mästare med University of Minnesota-Duluth, OS Silver 2006, OS Brons 2002. Given i Damkronorna från 1995 till 2010. Okej, där var det ”bara” 15 år. Efter tiden i USA spelade Maria Rooth för Limhamn, Mälarhöjden/Bredäng och AIK. Totalt spelade hon åtta VM-turneringar och fyra OS. Var med 1998 i Nagano i den första OS-turneringen som spelats på damsidan. Var säsongen 2010/11 assisterande coach på University of Minnesota-Duluth.

Emma Nordin

Född: 1991

Moderklubb: Modo HK

Emma Nordin har aldrig varit den person eller spelare som stuckit ut speciellt mycket vid sidan av isen. Däremot, på isen har hon kväll efter kväll, från det hon debuterade i Riksserien 2004 och Damkronorna 2007, visat vägen och hållit en extremt hög nivå. Liksom övriga i det här All Star team oerhört respekterade av lagkamrater och motståndare. Lämnade Modo 2015 för spel i Luleå där hon fortfarande är aktiv. Emma Nordin har vunnit totalt fyra SM-guld. Har totalt spelat sex VM och tre OS. Utsågs till Sveriges bästa spelare både 2018 och 2019.



Erika Holst under OS 2006.Foto: Bildbyrån/Marcus Ericsson



COACH

Peter Elander

Övriga coacher får ursäkta men Peter Elanders insats som ledare för svensk damishockey är svår att förringa. Den före detta elitseriespelaren för Södertälje och Västra Frölunda var med och byggde upp det OS-lag som vann brons 2002. Han var dessutom head coach vid det nu klassiska silvret i Turin 2006. Var känd för sin extrema målmedvetenhet att lyckas med sitt landslag. Efter tiden som förbundskapten jobbade Elander som coach under först sju år på University of North-Dakota och ett på Ohio State University.

Peter Elander inför OS 2006.Foto: Bildbyrån/Björn Tilly



Tack till alla som ställde upp och röstade!