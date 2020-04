"Han sa åt mig att lugna ner mig"

Lukas Bengtsson har varit med om mycket under sin hockeykarriär. Allt från att ha vunnit SM-guld med Frölunda till att ha diagnostiserats med POTS-syndrom under sitt äventyr i Nordamerika. För hockeysverige.se berättar den från Sankt Petersburg nyss hemkomna KHL-spelaren bland annat om de nyttiga tipsen han fått av Skellefteås tidigare sportchef: "Han har varit på mig mycket och gett mig otrolig mycket hjälp", säger Bengtsson.

Med en berg- och dalbane-karriär bakom sig packade stockholmaren Lukas Bengtsson ihop sin hockeyutrustning och flyttade inför den här säsongen till storstaden Sankt Petersburg i Ryssland. Det blev en säsong som började bra och slutade bra. Däremellan var det däremot inte lika kul.



Bengtsson, som började med en stark försäsong i storklubben, var under tre månader skadad men kom tillbaka och hittade formen på bästa sätt i slutspelet – tills säsongen stängdes ner.

– Synd att det blev som det blev. Vi blev hetare och hetare desto längre säsongen gick, säger Bengtsson när hockeysverige.se når honom hemma i Stockholm.

Samtidigt som han tycker att det är tråkigt att säsongen inte spelas klart påpekar han snabbt att när hälsan tar hårt på människan är det viktigt att man respekterar det.

Han har själv erfarenheter av det.

Det var under sin första säsong i Nordamerika 2016/17 som Bengtsson började att känna trötthetssymptom. Efter att ha blivit inskriven på en klinik fick han diagnosen POTS-syndrom. En ovanlig sjukdom där det finns en rad olika symptom. Vissa upplever onormalt hög puls och lågt blodtryck samt en enorm trötthet som sätter sig i kropp och huvud.

För Lukas Bengtssons del innebar det att han knappt orkade ta sig ur sängen samtidigt som han dalade i vikt.

– När man väl ligger där som väldigt sjuk reflekterar man inte så mycket över hockeyn. Det är så man får tänka nu också, konstaterar han.

I dag har han lärt sig att leva med sjukdomen. Symptomen återvänder för 25-åringen ibland. Vissa morgnar vaknar han upp och är otroligt trött och känner att han måste röra på sig för att få i gång blodcirkulationen. Ibland när han har rest sig väldigt snabbt får han yrsel. Men skillnaden nu är att Bengtsson vet hur han ska tackla det.

– Det är lite som de som har diabetes – de vet vad de ska göra när blodsockret går ner och ta sin medicin, säger han.

– Min medicin är att träna och att få blodet att röra på sig. Jag har börjat köra mycket isbad för att blodet ska forsla genom kroppen. Det är något jag gör två minuter varje dag, hela kroppen. Det leder till att jag mår bättre som människa. Jag vet vad jag behöver göra nu och känner att jag har väldigt bra koll på vad jag behöver göra.

Lukas Bengtsson hamnade på sjukhus under sitt första år i USA.

BRÖT NYCKELBENET – PÅ FLERA STÄLLEN

Den här säsongen blev alltså också naggad i kanten. Med en fin försäsong i ryggen och mycket istid åkte Bengtsson, redan i första seriematchen med SKA Sankt Petersburg, på en tackling som höll honom borta från spel i tre månader. Detta efter att nyckelbenet gått av på flera ställen.

– Skadan var såklart tråkig. När man kommer till ett nytt land vill man visa framfötter direkt, säger han.

– Jag försöker alltid på något sätt pusha mig själv i att ur varje skada och sjukdom kommer något bra. Man får tid att träna på saker man kanske inte hinner när man är hel.

Tack vare sin erfarenhet av skador, sjukdom och frånvaro kunde stockholmaren vända skadeperioden till något positivt och göra något bra av det.

– Jag hittade små detaljer som kan göra mig till en bättre hockeyspelare. Självklart tappar man tajming och sånt där när man inte spelar matcher, men det är ändå något som jag har haft lätt att få tillbaka, säger Bengtsson.

Jag försöker alltid på något sätt pusha mig själv i att ur varje skada och sjukdom kommer något bra



En av sakerna han fokuserade på under frånvaron var sin skridskoåkning. Lukas Bengtsson fick chansen att träna med den kanadensiske skridskocoachen Daniel Bochner. Sammanlagt körde de cirka sju till åtta veckors träning tillsammans. Bengtsson bytte även radie på skenorna med hjälp av ProSharp. Det gav honom ett jättelyft.

– Jag kände direkt en sjuk effekt, fick mer glid utan att behöva trampa så mycket på isen. Det gav mig en större trygghet på isen när det kommer till skridskoåkning och rörelser längst blålinjen och vändningarna. Det är en sak som jag inte hade kunnat träna lika mycket på om jag var skadefri. Hur sjukt det än låter så gjorde det mig till en bättre hockeyspelare, skrockar han.

Med en rumphuggen säsong bakom sig har Lukas Bengtsson redan börjat tänka på sommaren och hur han ska lägga upp träningen för att ta ytterligare kliv i utvecklingen.

– Jag har hittat saker som jag känner att jag vill nöta extra på. Främst på isen. Man lär sig mycket av de man spelar med här. Hur skickliga och lugna de är, det är något som man har tagit till sig, säger han.

Mer specifikt, vad känner du att du vill utveckla i sommar?

– Självklart är styrkan och de väldigt viktig. Fysiken är något jag själv känner att jag alltid varit bra på. Det är något jag självklart vill bibehålla. Fast jag känner att det framför allt är isen jag vill lägga mer tid på. Det är trots allt på isen man ska vara bäst. Nu känner jag att jag har kommit såpass långt och jag har en grundstyrka. Då tycker jag att smådetaljer som kan göra mig bättre på isen måste prioriteras.

Bengtsson menar på att det är mer tid på isen som kommer utveckla hans hockeykunskaper på bästa sätt. Det i sig leder till att han kommer kunna göra saker snabbare och med en annan trygghet när väl matcherna är igång sen. I intervjun hänvisar han till att han tagit åt sig av hur NHL-spelare jobbar under somrarna. Bland annat Tampa Bay-stjärnan Nikita Kutjerov som i en intervju under NHL Global Series i Stockholm i höstas berättade att han tillbringar den mesta tiden på isen – även under sommaren.

– Det är bara att titta på vilket skott och vilken skicklighet han har. Det skottet och skickligheten tror jag inte att han har fått från gymmet. Det kommer från timmarna på isen. Sen säger jag absolut att man måste ha en styrka och grund, men det är fascinerande att se hur skickliga vissa är och det får man från den skickliga träningen, säger Bengtsson.

TIPSAD OM ATT LUGNA NER SIG

Lukas Bengtsson har under hela sin karriär jobbat på att försöka utveckla olika delar av både sig själv och spelet. Det han själv tycker ha utvecklats mest på i Ryssland är att han hittat ett lugn i spelet.

– Lars Johansson (tidigare sportchef i Skellefteå) som är i SKA nu har varit på mig mycket och gett mig otrolig mycket hjälp. Han säger att jag ska lugna ner mig på isen. Att jag har en bra skridskoåkning, att jag inte behöver åka max hela tiden.

Bengtsson har tagit till sig orden och tittar mycket på hur ryssarna agerar ute på isen. Främst lagkamraten Vladimir Tkatjov som har den kanske finaste skridskoåkningen som han har sett.

– Han tar upp farten, sen ligger han bara och glider samtidigt som han försöker se vad motståndaren gör. Medan jag många gånger försöker åka full fart, och i stället för att hinna se vad motståndaren ska göra hade jag fullt upp med mig själv. Det är mycket sånt jag tagit till mig. Våga vicka, våga tro på instinkten.

Bengtsson säger också att Rögles poängback Kodie Curran har alla de ingredienserna som han pratar om.

– Det är bara att titta vilket lugn och känsla han har och hur han utnyttjar att om motståndaren gör en grej så gör han en annan. Sen är han så otroligt skicklig och kylig. Sakerna han gör på blålinjen gör det svårt att se att någon som är bättre på det när man får se highlights från SHL. Det är sådana saker jag vill hitta och ta in i mitt egna spel, att det inte alltid behöver gå i högsta fart.



Bengtsson fortsätter:

– Se på ryssarna. De är så skickliga och trygga i sin teknik och skridskoåkning att de kan ligga på 80 procent och bara pumpa, för att sen utnyttja sin teknik och hjärna att få motståndaren att gå till fel håll.

"Han är så otroligt skicklig och kylig"



STARK TURNERING MED TRE KRONOR

I februari fick Lukas Bengtsson och lagkamraten Magnus Hellberg packa väskorna för att åka hem till Stockholm och Beijer Hockey Games. Det blev en lyckad turnering för Bengtsson som stod för tre poäng (2+1) på tre matcher och var en stor faktor i att Tre Kronor kammade full pott i den turneringen.

– Alltid en underbar känsla att få sätta på sig Tre Kronor-tröjan och representera sitt hemland. Sen att få visa upp sig i Globen i sin hemstad framför mina föräldrar och vänner var såklart otroligt. Att det gick så bra sen var riktigt kul. Jag fick visa återigen att jag kan göra bra ifrån mig även på internationell nivå.

Hur viktigt var den succén för resten av säsongen?

– Såklart jätteviktig. Det blev en boost jag tog med mig till Ryssland och kunde rida på resten av säsongen.

Trots den tunga starten med en långtidsskada verkar acklimatiseringen till Ryssland och Sankt Petersburg varit lyckad för stockholmaren.

– Med skadan så kände jag att hela organisationen tog hand om mig, det kändes verkligen bra. Sankt Petersburg är en fantastisk stad så det har inte varit några problem. Sen vet jag att jag är i en av landets bästa städer att bo i. Det hade kanske varit tuffare i något annat ställe. Jag har trots allt bara en timme och 20 minuter hem till Stockholm så det kändes som man var nära Stockholm hela tiden.

Han trivs som fisken i vattnet och berättar att klubben tagit hand om honom väl sedan dag ett.

– Klubben och organisationen är väldigt proffsig. Det är NHL-klass på allt vi har med faciliteter, träningsrink och fullsatt varje hemmamatch. Jag är otroligt glad och tacksam att jag fick chansen i en sådan här bra organisation. Top notch på allting, säger Lukas Bengtsson.

Storlaget från Sankt Petersburg stod ännu en gång för en stark säsong där laget samlade ihop totalt 93 poäng på 62 matcher. En poäng mindre än ärkerivalen CSKA Moskva. Eftersom KHL-lagen inte medverkar i Champions Hockey League är det svårt att veta hur lagen står sig mot resten av världen, men om vi leker med tanken, hur bra hade Bengtssons SKA stått sig i ett Stanley Cup-slutspel?

– Oj, svårt att säga. Hela hockeyn är så annorlunda. Det hade såklart varit riktigt kul att se hur ett ryskt lag stod sig mot de bästa i NHL. Enligt mig är NHL och KHL de två bästa ligorna så det är klart att du hade kittlas att få se en sådan match, eller helst få vara med.

Vad tror du de största kontrasterna hade varit?

– Ryssland känns lite friare, många som gör sina gubbar ibland. Det blir lite mer fram-och-tillbaka ibland med pucktapp och sånt eftersom spelare försöker med dragningar. Det blir lite “turnovers” ibland med det är väldigt häftigt att se när de lyckas. I NHL är det väl lite mer strikt skulle jag säga, lite mer som i Sverige, få ner pucken på djupet.

En vacker dag kanske vi får svaret på frågan hur KHL står sig mot NHL – och hur Lukas Bengtsson står sig mot NHL-spelare.

Foton: Bildbyrån, Imago Sport & Ronnie Rönnkvist