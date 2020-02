Islanders har fått nog – skickar iväg tidigare stortalangen

New York Islanders har tröttnat på Josh Ho-Sang. Efter att de inte lyckats trejda bort den tidigare stortalangen väljer de nu istället att låna ut honom till San Antonio Rampage, som är St. Louis Blues AHL-lag.

Josh Ho-Sang öste in poäng i den kanadensiska juniorligan OHL och draftades i förstarundan av New York Islanders i 2014 års draft.

Han imponerade även under debutsäsongen i AHL och NHL och spåddes en fin framtid. Därefter har han dock aldrig lyckats ta en ordinarie plats i Islanders. Tanken var att han skulle vara en NHL-spelare fick det här laget men när han återigen skickades ner till farmarligan inför årets säsong fick kanadensaren nog.

Han vägrade ansluta till AHL-laget och begärde en trejd. Han åkte då till hemstaden Toronto för att vänta in en trejd. Efter att det gått tre månader utan att något lag nappat på den tidigare talangen åkte han tillbaka och har spelat i AHL med Bridgeport Sound Tigers sedan december. Där blev det tio poäng på 16 matcher men nu verkar New York Islanders ha tröttnat på Ho-Sang.

Under fredagen meddelade klubben nämligen att 24-åringen lånas ut till AHL-laget San Antonio Rampage (St. Louis Blues) på obestämd tid.

Detta signalerar med största sannolikhet att den förre stortalangen aldrig kommer att återvända till Long Island då hans kontrakt med Islanders går ut efter den här säsongen.

Totalt har det blivit 24 poäng (7+17) på 53 NHL-matcher och 120 poäng (29+91) på 172 AHL-matcher för Josh Ho-Sang i Islanders organisation.

#Isles Transaction: Josh Ho-Sang has been reassigned to San Antonio (AHL).