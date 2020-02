Jacob Markström och Robin Lehner är två av målvakterna som kan bli unrestricted free agents i sommar. Det är de långt ifrån ensamma om. I NHL med Uffe Bodin blir det en titt på hur den stora mängden målvakter som kan bli kontraktslösa kan påverka

Tidigare under säsongen ägnade jag den här spalten åt att fundera över Jacob Markströms framtid. Han gör sin tveklöst bästa NHL-säsong, sitter på utgående kontrakt och skulle kunna casha in på free agent-marknaden till sommaren.

I alla fall i teorin.

Tesen jag drev då var att det antagligen skulle vara bättre för Markström att testa free agent-marknaden eftersom hans Vancouver Canucks står inför rätt tuffa lönetaksbekymmer. Inte minst då man inom två år måste klara av att sajna både Elias Pettersson och Quinn Hughes till kontrakt som kommer att kosta klubben 15-20 miljoner dollar per år.

Men även om det fortfarande i högsta grad är en verklighet för Canucks är det oklart om Markström verkligen tjänar så mycket på att ge sig ut på öppna marknaden. För just nu ser det ut att bli rätt överbefolkat med målvakter där i sommar.

Nu kan och lär förstås en hel del hända innan 1 juli. Men mycket tyder på att vi kan ha en riktig målvaktscirkus att vänta till sommaren. Som det ser ut i dagsläget är det inte bara Jacob Markström som kan bli unrestricted free agent. På listan över tänkbara målvakter på öppna marknaden märks bland annat:

* Braden Holtby, Washington

* Robin Lehner, Chicago

* Corey Crawford, Chicago

* Anton Chudobin, Dallas

* Jaroslav Halák, Boston

* Thomas Greiss, N Y Islanders

* Cam Talbot, Calgary

* Pavel Francouz, Colorado

Och så vidare.

Okej, alla är givetvis inte lika attraktiva som Markström, Holtby och Lehner, men mängden målvakter skapar ändå en trängsel som kan påverka värdet. Många NHL-klubbar bevisar att man inte behöver en förstakeeper för sju miljoner per säsong för att lyckas. Tittar bara på hur bra Columbus Blue Jackets klarar sig med "en budgetlösning" bestående av Joonas Korpisalo och Elvis Merzlikins i ett starkt defensivt system. Deras lösning kan bli den förebild general managers rättar sig efter framför att att sajna en Sergej Bobrovskij eller Carey Price till ett långtidskontrakt för hutlösa pengar.

Målvakter är lagens viktigaste spelare, men till naturen hör också att de är rätt oberäkneliga. I en så pass utsatt position är kombinationen av fysisk och mental styrka otroligt viktig. Felar den ena eller den andra kan det snabbt gå utför. Titta bara på Martin Jones i San Jose Sharks. Efter ett par riktigt vassa säsonger har det låst sig för honom de två senaste åren och ingen blir riktigt klok på varför.

I en tid när svångremmen dras åt allt hårdare när inte klubbarna får mer lönetaksutrymme att laborera med bidrar det här till att slå mot målvakterna. Att så många målvakter kan kliva ut på öppna marknaden samtidigt riskerar att begränsa deras möjligheter att få de pengar de egentligen förtjänar sett till vad vissa av de har presterat.

Markström, Lehner och deras kollegor kommer inte att ha några problem att få nya kontrakt oavsett. Men lönekuvertet kan påverkas av vad som för deras del är dålig tajming och ofördelaktiga omständigheter.

Jack Campbell.Foto: All Over Press



* Torontos krisdrag – en historia som upprepar sig?

Apropå målvakter tvingades Toronto Maple Leafs i natt agera på den fronten. Efter att Frederik Andersen skadats i mötet med Florida tidigare i veckan och reserven Michael Hutchinson släppt in en hel del enkla puckar i både den matchen och nattens drabbning med New York Rangers gick general managern Kyle Dubas ut och värvade Jack Campbell från Los Angeles Kings.

Dubas och Campbell har ett förflutet som väver dem samman. Säsongen 2011/12 anställdes Dubas som general manager för juniorlaget Sault Ste. Marie Greyhounds i OHL. Bland det första han gjorde var att värva den då högt aktade målvaktstalangen från konkurrenten Windsor Spitfires.

Hur det gick den gången?

Inte alls bra. Campbell fick inte alls spelet att stämma i ett ungt Greyhounds, landade på en räddningsprocent på under 90 och laget missade slutspel.

Låter som ett dåligt omen för Maple Leafs – om man är lagd åt det vidskepliga hållet.

* När jag fastnade med Jack Campbell i Chicago

2010 var året när Jack Campbell blev ett namn i hockeyvärlden. Under JVM i Regina och Saskatoon, den första stora turneringen jag täckte utanför Sveriges gränser, byttes han in i USA kasse i en sjukt underhållande final mot Kanada och storspelade. USA bröt den kanadensiska dominans vi hade upplevt under många år genom att vinna finalen med 6–5 efter ett övertidsmål av en viss John Carlson.

Dagen efter finalen i Saskatoon skulle vi alla flyga hem. Jag hamnade på ett plan till Chicago med bland andra Campbell, Kyle Palmieri och lite bortglömde Jerry D'Amigo som var en av jänkarnas bästa spelare i den här turneringen.

Vid mellanlandningen på O'Hare blev det strul. Långa köer till säkerhetskontrollen gjorde att flera av oss missade våra anslutningar. Så helt plötsligt satt jag tillsammans med Jack Campbell, som skulle flyga till Detroit, och agenten Gunnar "Svesse" Svensson (vila i frid!) och väntade på besked om våra ombokningar. Vi var alla irriterade över situationen, men utnyttjade den dryga timmen vi fick vänta till att snacka hockey och framför allt fråga ut Campbell om hur det är att hoppa in i en JVM-final, tysta en fanatisk hemmapublik och slutligen få vinna guld efter ett övertidsavgörande. Jag minns inte alla detaljer, men "gåshud" var ett återkommande tema.

Senare samma år draftade Dallas Stars målvakten som elfte spelare i första rundan. Karriären har inte varit så spikrak som den förväntades bli, men Campbell har har hankat sig kvar och inte gett upp. Kanske är det i Toronto det slutgiltiga lyftet kommer.

* Kyle Dubas andra återförening

I trejden med Los Angeles fick Kyle Dubas loss en andra spelare han har ett förflutet med. Detta i form av den fysiske forwarden Kyle Clifford. Innan Dubas blev general manager jobbade han under en period som agent. Hans första klient? Jodå, Kyle Clifford...

I podcasten 31 Thoughts berättade Clifford tidigare under säsongen att det även var Dubas som hade gett honom smeknamnet "The Colonel" ("Översten"). Anledningen till det är att Clifford heter Frank i andranamn, vilket ger initialerna "KFC".

Ni som har bra koll på amerikansk skräpmat förstår varför.

Det har gnällts en hel del kring att Toronto Maple Leafs inte är "tuffa nog". Clifford ger dem därmed en dimension de har saknat. Sedan kan man givetvis undra hur viktigt det är i dagens ishockey. I Leafs fall är det snarare defensiv stabilitet och struktur det som har hindrat dem från att bli ett givet topplag.

Ilja Kovaltjuk. Foto: Marc DesRosiers-USA TODAY Sports



* "Kovys" finger

Ibland kan ett pekfinger fungera som ett långfinger. Ilja Kovaltjuks sätt att tysta New Jersey-publiken efter straffmålet som förde Montréal Canadiens till seger kan tolkas på det viset.

Kovaltjuk hyssjade hemmafansen efter att ha gjort mål och blev därmed ännu mer impopulär i "The Garden State".

Ni kanske minns hur den ryske ex-stjärnan skrev ett 15-årskontrakt (!) med Devils 2010 – bara för att bryta det tre år senare och flytta hem till Ryssland. Många tolkade det som att han gav upp på laget och svek fansen. Själv hänvisade Kovaltjuk till att det var personliga skäl som gjorde att han lämnade Devils och hela NHL i fem säsonger innan han återvände inför förra säsongen.

Ilya Kovalchuk scores the shootout winner and silences the New Jersey crowd that booed him all night pic.twitter.com/7xwz1B03Ky