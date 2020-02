HV71 krossade Växjö i derbyt

HV71 är inne i ett riktigt bra stim. Ny vinst blev det under kvällen då man krossade Växjö i Smålandsderbyt. I övrigt tog Djurgården tre poäng i en jämn match mot Brynäs och Färjestad avgjorde sent mot Örebro.





Brynäs-Djurgården 0-1 (0-0, 0-0, 0-1)

Djurgården: Michael Haga

Med fem minuter kvar att spela av den första perioden fick Marcus Ersson i Brynäs en skridsko upp mot ansiktet i en situation med Djurgårdens Jacob Josefsson. En mycket otäck situation då Ersson blev liggandes och fick hjälpas ut av isen av en lagläkare.

Matchen mellan Brynäs-Djurgården var annars ett tillknäppt historia där de båda målvakterna inte lät någon puck hitta sin väg förbi dem. Men efter att både Samuel Ersson i Brynäs och Niklas Svedberg i Djurgården länge hållit sin nolla så fick en av dem till slut ge vika.

När Djurgården fick powerplay i mitten av den tredje perioden hittade gästerna till slut en väg förbi Ersson. Michael Haga var spelaren som spräckte målnollan. Ett skott från Sebastian Strandberg som via Haga letade sig in i mål.

Färjestad-Örebro 3-1 (1-0, 0-1, 2-0)

Färjestad: Per Åslund, Victor Ejdsell, Gustav Rydahl

Örebro: Linus Öberg

Inför matchen drabbades Örebro av mycket otäckt besked. Forwarden Glenn Gustafsson föll ihop under en fotbollsuppvärmning innan matchen. Gustafsson fick föras till sjukhus men läget med honom ska enligt tränare Niklas Eriksson vara lugnt.

Till matchen då. Trean mot fyran i ett hett möte. En match som också var mycket jämn men där Örebro i alla fall inledningsvis var det något hetare laget men sent i den första akten kunde istället Per Åslund ge hemmalaget ledningen i powerplay.

Men Örebro skulle komma tillbaka. Tidigt i den andra perioden hittade Linus Öberg rätt och kvitteringen var ett faktum. Men Färjestad skulle visa sig vara det starkaste laget i matchen då Victor Ejdsell blev stor matchhjälte när han med fyra minuter kvar att spela kunde sätta 2-1. Gustav Rydahl kunde senare sätta punkt för matchen när han gjorde 3-1 till Färjestad.

HV71-Växjö 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)

HV71: Juuso Ikonen, Martin Thörnberg, Linus Sandin x2, Axel Holmström

Kan man kalla HV71:s fina form för ”Lias-effekten”. Nja kanske inte men 21-åringen fanns i alla fall ikväll något överraskande med i HV:s trupp till derbyt mot Växjö. Andersson som det ryktades om först skulle vara spelklar till efter landslagsuppehållet fanns med uppsatt som extraforward.

HV är inne i ett rejält stim. Man krossade Färjestad och vann senast mot Oskarshamn. Mot Växjö fortsatte man på samma fina inslagna väg. Gästerna hade inte mycket att sätta emot då HV:s offensiva kreativitet flödade. Linus Sandin var spelaren som gjorde de två målen som blev det matchavgörande rycket i matchen fram till 4-0. Axel Holmström kunde senare spika slutresultatet till 5-0 i powerplay. Fjärde raka segern för HV71.

– Grymt besviken på vår insats och vi tar alldeles för mycket utvisningar. Vi kommer aldrig in i det och vi hamnar mycket på utsidan. Vi har saker att jobba på och får försöka komma med ny energi efter uppehållet, säger Daniel Rahimi till C More.

– Jag trivs jättebra här och det kändes bra. Jag är lite andfådd nu men det var kul att spela. Jag är bara glad att kroppen kändes bra och att vi vann. Insatsen idag var en tiopoängare från oss, säger Lias Andersson till C More.