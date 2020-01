Beskedet: Blir kvar i AHL

Jesper Boqvist inledde säsongen på läktaren - men har under säsongens gång slagit sig in som ordinarie i New Jerseys forwardsuppställning. Rookien har gjort 34 matcher med Devils och på dessa gjort fyra mål.

I samband med All Star-uppehållet bytte han New Jersey Devils mot AHL-laget Binghamton Devils - och där ser han ut att bli kvar. Anledningen är att klubben vill att 21-åringen ska få mer speltid än vad han fått i NHL.

Någon återkomst till Brynäs ser det dock inte ut att bli, som det ser ut i nuläget. Det avtal Brynäs och New Jersey hade mellan sig har gått ut, vilket för att Brynäs och Boqvist inte längre äger frågan var han spelar - utan nu är det New Jersey som styr om svensken ska spela i AHL, NHL eller SHL. Tidigare hade Brynäs rätt att plocka hem förra säsongens storstjärna, om han skulle skickas ned till AHL.

Jesper Boqvist har gjort ett mål på tre matcher i AHL.

For the time being #NJDevils Boqvist will remain in the AHL where he’ll have substantially more playing time.